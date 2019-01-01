Alex ile Luciano derbi için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alex de Souza ve Fabio Luciano, derbiyi izlemek için İstanbul'a geldi.

14 Nisan Pazar günü oynanacak - derbisine yavaş yavaş ısınırken eski yıldızlar da dev maçı izlemek için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin efsanesi ve eski kaptanı Alex de Souza ile eski stoperi Fabio Luciano, İstanbul'a geldi. Derbi maçı izleyecek olan ikili kişisel instagram hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Alex, 2006'da Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde İstanbul'a beraber geldiği Fabio Luciano ile fotoğrafını paylaştı.

Fabio Luciano ise instagram hesabından Galatasaray'a attığı eski bir golü paylaştı. Sarı-lacivertli formayla kariyerinde Galatasaray'a iki golü bulunan Luciano, paylaşımında "Pazar günü Kadıköy’de hep birlikte omuz omuzayız" ifadesini kullandı.