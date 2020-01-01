Alex De Souza'dan Emre Belözoğlu'na mesaj

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, sarı-lacivertli forma altında kariyerini noktalayacak olan eski takım arkadaşına bir mesaj gönderdi...

'nin unutulmaz ismi Alex de Souza, profesyonel futbolculuk kariyerindeki son maça çıkacak olan Emre Belözoğlu için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Resmi Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe günlerinden Emre Belözoğlu ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşan Alex, şu ifadeleri kullandı: "Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Pazartesi gününden itibaren alacağın tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, bir çok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol Şans Emre!"

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Bilindiği üzere 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sezonun son haftasında Fenerbahçe formasıyla son maçına çıktıktan sonra kulüpte sportif direktörlük görevini üstlenmesi bekleniyor.