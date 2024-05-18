Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor: "2 yıllık sözleşme imzaladık"

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Antalyaspor'u çalıştırmak için iki yıllığına Türkiye'ye geri dönüyor.

Antalyaspor, Alex ile sözleşme imzalamak üzere

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili açıkladı

İki yıllık sözleşme imzalayacaklar

NE OLDU? Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Sergen Yalçın sezon sonunda Akdeniz ekibine veda edecek.

NE SÖYLENDİ? AA'ya açıklamalarda bulunan Alkan Evren şunları söyledi: "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz"

BÜYÜK RESİM: Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını şu sözlerle anlattı: "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim"

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SIRADA NE VAR? Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex de Souza, 2024-25 sezonunda Antalyaspor'da görev yapacak.