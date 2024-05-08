Alex de Souza'nın yardımcısı Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı olacak

Antalyaspor'un başına geçeceği söylenen Alex de Souza'nın Akdeniz ekibindeki yardımcısı tanıdık bir isim oldu.

Alex, Antalyaspor'u çalıştırabilir

Yardımcısı eski takım arkadaşı olabilir

Sergen Yalçın sezon sonunda ayrılacak

NE OLDU? Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Akdeniz ekibi teknik direktörlük koltuğu için çalışmalara başladı. Sabah'ın haberine göre, Antalyaspor arayışları sonucu Fenerbahçeli efsane Alex de Souza ile prensipte anlaştı. Ayrıca Alex'in teknik ekibinde yer alacak isimler de belli olmaya başladı.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Alex de Souza'nın Antalyaspor'daki yardımcılığını Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio üstlenecek. Alex ile Mehmet Aurelio, 2004 - 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de birlikte oynamıştı.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex de Souza, ilk A takım tecrübesini ise 2023'te Avai'de yaşamıştı. Futbolculuk döneminde 8 yıl Fenerbahçe forması terleten ve kulüp efsanesine dönüşen Alex, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferini tattı.

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SIRADA NE VAR? Antalyaspor bir sonraki maçını 12 Mayıs'ta Kasımpaşa ile oynayacak. Ardından 19 Mayıs'ta Adana Demirspor'u konuk edecekler.