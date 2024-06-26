Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında

- Alex de Souza artık Süper Lig'de
- Gözüne Fenerbahçe'nin yıldızını kestirdi
- Görüşmeler sürüyor
NE OLDU? Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de devam ediyor. Brezilyalı, transferde rotasını efsanesi olduğu kulüp olan Fenerbahçe'ye çevirdi.
BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Alex de Souza, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. İki kulüp Joao Pedro'nun golcünün olarak transferi üzerinde görüşmeleri sürdürüyor.
DAHA FAZLASI: Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.
SIRADA NE VAR? EURO 2024 devam ederken hazırlık maçlarını bekleyen kulüpler yeni sezon için çalışmalara başladı.