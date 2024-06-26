Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza efsanesi olduğu Fenerbahçe'nin yıldızıyla ilgileniyor.

Alex de Souza artık Süper Lig'de

Gözüne Fenerbahçe'nin yıldızını kestirdi

Görüşmeler sürüyor

NE OLDU? Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de devam ediyor. Brezilyalı, transferde rotasını efsanesi olduğu kulüp olan Fenerbahçe'ye çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Alex de Souza, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. İki kulüp Joao Pedro'nun golcünün olarak transferi üzerinde görüşmeleri sürdürüyor.

DAHA FAZLASI: Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.

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