Alex de Souza, Galatasaray'ın oyuncusunu istiyor

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Galatasaray'ın gidişine onay verdiği milli futbolcuyu istiyor.

Alex de Souza'nın hedefinde Galatasaraylı oyuncu var

Milli oyuncu, Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almıyor

Yakında Antalyaspor'a imza atabilir

NE OLDU? Fanatik'in haberine göre, Alex de Souza'nın planları çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor gözünü Galatasaray'ın yeni sezonda düşünmediği oyuncuya dikti. Akdeniz ekibi, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için Galatasaray'a teklif yaptı.

BÜYÜK RESİM: Alex de Souza da milli futbolcuyu onaylarken, maaş konusunda Galatasaray'la anlaşma sağlanması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını istiyor.

DAHA FAZLASI: Galatasaray geçtiğimiz sezon başında 500 bin euro karşılığında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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2023-24 sezonunun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında çıktığı 31 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.