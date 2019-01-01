Alex de Souza: 2021'de sahalara dönebilirim

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük belgelerini tamamlayacağını açıkladı.

'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, özel işleri dolayısıyla geldiği İstanbul'da Dikilitaş'taki bir sağlık kuruluşunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı futbolcu, Goal Türkiye ve Mackolik muhabiri İlker Yılmaz'ın, "Sizi hala sahada göremedik. Ne zaman teknik direktör veya yönetici olarak çalışacaksınız" sorusuna şu cevabı verdi:

"Planlarımda bir değişiklik veya engel teşkil edecek bir şey olmazsa, 2021 yılının ortasına dek tüm antrenörlük kurslarını tamamlayıp gerekli tüm sertifikaları almış olmayı planlıyorum. Böylelikle yeniden sahalara dönmüş olacağım. Futbolu bıraktığım günden bugüne, spor kariyerim boyunca süregelen yorgunluk ve yıpranmışlığı atlatıp dinlenmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi seçtim. Şimdi yeniden, farklı bir rolde yeşil sahalara dönmeyi hedefliyorum."

"Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum"

Alex, Fenerbahçe'de teknik direktörlük ya da başka bir alanda görev planı olup olmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu soruları biraz komik buluyorum. Fenerbahçe'nin halihazırda yönetim kurulu ve başkanı var. Bu kararları veren kişiler onlar. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Futbol kariyerimi noktaladıktan sonra ailemle vakit geçirip kendimi fiziksel ve zihinsel olarak toparlamaya çalıştım. Teknik direktörlük kısmı zamanla bakacağım bir olaydı. Fenerbahçe'ye 'ben geliyorum' dediğim zaman gelemeyeceğim. Bu bana sunulursa benim için büyük gurur olur."

Sarı-lacivertli ekipte gelecekte, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le beraber teknik heyette görev almak gibi bir hedefi olup olmadığı sorusu üzerine de Alex, "Emre yaşına rağmen Türk Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na gitti. Volkan futbol hayatını sonlandırdı, şu an teknik heyette. O yüzden her şeyi biraz zamana yaymak gerekiyor. Belgemi aldıktan sonra neler olacağına bakacağız." diye konuştu.

İstanbul'da bu seyahatinde Fenerbahçe Kulübü ile bir temasının olmayacağını vurgulayan Alex, futbolu bırakalı uzun zaman olduğunu ve bir jübile planının bulunmadığını da aktardı.

Oyuncu bulma konusunda her zaman fikir alışverişinde olacağını belirten Alex, "Fenerbahçe'nin bir scout ekibi var ve benim bir bağlantım yok. Fenerbahçe'nin sportif direktörü ve profesyonelleri var. Kendi adıma fikir veriyorum ama herhangi bir transferin içinde bulunmadım" değerlendirmesinde bulundu.

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"Başarılarımız ortada ve hikaye bitti"

Alex, Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Falcao'yu tanımıyorum. Kendisinin başarılarını ve sahada gördüğüm kadarıyla tanıyorum, herhangi bir ilişkim yok. Kariyeri başarılarla dolu bir futbolcu, beklenti olmasından normal bir şey yok. 'a gelen futbolcunun George Hagi'yle, Fenerbahçe'ye gelenin benimle karşılaştırılması büyük haksızlık. Bizler uzun süre oynadık. Başarılarımız ortada ve hikaye bitti. Hikayesi yeni başlayanla biteni karşılaştırmak çok saçma, diye düşünüyorum. Karşılaştırmak kendisine yapılmış büyük bir haksızlık olur."

Alex, Cruzeiro'nun 'da küme düşmesine çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.