Aleksander Ceferin: Tek maçlı eleme formatı devam edebilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa kupalarındaki tek maçı eleme sisteminin gelecek sezonlarda da devam edebileceğini söyledi.

Pandemi sebebiyle mart ayında ertelenen futbol ligleri ve turnuvaları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona gelindi.

ve 'in arasında oynanacak finalle 2019-20 Şampiyonlar Ligi kupası, gecikmeli de olsa sahibini bulacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, pandemi sonrası tek maçlı eleme ve 8'li final formatıyla tamamlanan Avrupa kupalarında bu uygulamanın kalıcı olabileceğini söyledi.

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Reuters'e konuşan Ceferin şu ifadelere yer verdi:

"Bu formatı uygulamaya mecbur kaldık ama şimdi gelinen noktada yepyeni bir şey keşfettiğimizi fark ettik. Tek maçlı eleme sisteminde maçlarda çok fazla taktik kullanılmadığını gördük. Tek bir maç olunca bir taraf gol attığında diğer tarafın da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde karşılık vermesi gerekti. Eğer iki ayaklı maç sistemi kullanılmış olsaydı kaybeden tarafın rövanşta kazanmak için zamanı olurdu."

"Maçlar çok daha heyecan vericiydi; ama çok daha az maç oynandığı ve yayıncı kuruluşların eskisi kadar çok maç yayınlayamadığı gerçeğini de gözardı etmememiz gerek. Tüm bu karmaşa sona erdiğinde uygulamanın devam edip etmeyeceği üzerine toplantlar yapacağız."