Barcelona, Hansi Flick’in gözünden tamamen düşen Alejandro Balde’yi yaklaşan ocak transfer döneminde satmaya açık. Daha önce Manchester United’ın ilgilendiği İspanya millî takım oyuncusu, teknik direktörünün kamuoyu önündeki sert değerlendirmesinin ardından Camp Nou’daki geleceğini ciddi biçimde yeniden düşünmek zorunda.

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Balde Barcelona’da gözden düştü

The Athletic’e göre Barcelona, yaklaşan ocak transfer döneminde Balde ile yollarını ayırmaya tamamen hazır. 23 yaşındaki savunmacı, Flick’in Katalonya’da göreve başlamasından bu yana takım içindeki sıralamada ciddi biçimde geriledi. Barcelona, yazın ayrılığına açık olmasına rağmen sonuçta beki kadrosunda tuttu.

Manchester United da bu yılın başlarında İspanya millî takım oyuncusunu kiralamayı değerlendirdi . Ancak Balde, bu sezon oyuna sonradan girdiği beş maçta yalnızca 124 dakika süre alabildi. Flick’in sürekli tercih etmediği La Masia mezununun geleceği belirsizliğini koruyor.

Flick’ten kamuoyu önünde sert değerlendirme

Son dönemde kamuoyu önünde yapılan açıklamaların ardından teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişki giderek gerildi. Flick, savunmacının mevcut formunu ve oyun sistemine uygunluğunu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Geçen ay konuşan Flick, taktik tercihlerini sert ifadelerle açıkladı. Teknik direktör, "Kendi oyununu oynamak için genellikle ihtiyaç duyduğu özgüvene de takımın istediği gibi, önde baskı yaparak oynama kararlılığına da sahip değildi" dedi.

Habere göre Balde, özellikle maçlarda çok az süre bulduğu düşünüldüğünde bu sözleri sert bir mesaj olarak gördü. Flick daha sonra kendisiyle özel olarak görüşüp hâlâ takımdaki rekabeti artırdığını vurgulasa da ilişkinin ciddi biçimde zarar gördüğü anlaşılıyor.

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Camp Nou’da taktik açıdan yaşanan zorluklar

Barcelona yönetiminde, Balde’nin hücum bölgesindeki gelişimine yönelik rahatsızlık artıyor. Aynı habere göre oyuncunun orta açma becerisi ve hücum katkısı belirgin biçimde gelişim göstermedi. Flick’in yüksek tempolu önde baskı sistemi ise üst düzey konsantrasyon gerektiriyor.

Alman teknik direktör bu nedenle savunmada başka seçenekleri tercih etti. Joao Cancelo, dönüşünden bu yana sol bekte sürenin büyük bölümünü alırken 19 yaşındaki Xavi Espart da kısa süre önce sakatlanmadan önce başarılı bir performans sergiledi. Flick, savunmadaki sakatlıkların boşluğunu doldurmak için orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’u ve 20 yaşındaki Brian Farinas’ı bile Balde’nin önünde tercih etti. Bu, Barcelona A takımında 173 maça çıkmış bir oyuncu için büyük bir gerileme.

Kritik ocak transfer dönemi yaklaşıyor

Balde, memleketinde kendini tamamen yerleşmiş hissettiği için yazın ayrılmayı reddetmişti. Yeni teknik direktör döneminde ilk 11’deki yeri için mücadele etmeyi hedefleyen oyuncu, kalma isteğini açıkça ortaya koymuştu. Ancak savunmacı, mevcut kadrodaki durumunun ne kadar olumsuz olduğunun artık fazlasıyla farkında. Henüz ayrılmayı kabul etmese de takımdaki yerini yeniden kazanması giderek daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor.