Alderweireld'dan hastanelere tablet yardımı

Tottenham'ın Belçikalı futbolcusu Toby Alderweireld, koronavirüs salgını ile mücadele eden hastanelere ve bakımevlerine tablet yardımı yapacak.

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Toby Alderweireld, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yoğun şekilde çalışan hastanelere ve kliniklere yardım yapacağını açıkladı.

Belçikalı futbolcu, kendini izole eden ve yakınlarıyla iletişime geçemeyen insanlar için tablet yardımı yapacağını duyurdu.

Alderweireld, kişisel Twitter hesabı üzerinden, "Kim yardım edebilirse lütfen etsin! Birlikte bu zorlu süreci her zamankinden daha güçlü şekilde atlatabiliriz. Herkes güvende olsun" mesajıyla yayınladığı videoda şunları dile getirdi:

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"Umarım herkes, hükümetin koronavirüsü durdurmak için aldığı önlemlere uyuyordur. Virüs birçok ihtiyaç yaratıyor, özellikle insan ilişkilerinden uzak kalıyoruz. Hasta olanlar arkadaşlarını ve ailelerini göremiyor."

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"Bu yüzden benim planım, hastanelere ve bakımevlerine çok sayıda tablet alıp göndermek. Böylece insanlar sevdikleriyle görüntülü konuşabilir ve bu zor zamanları birlikte atlatabilirler."

"Önümüzdeki günlerde bu tabletleri almaya ve yardımcı olabileceği yerlere göndermeye çalışacağım."