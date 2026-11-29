Dani Olmo, Barcelona formasıyla belirleyici bir yıldız olduğunu kanıtlamayı sürdürüyor. Olmo, bu akşam (pazar) La Liga'nın 14. haftasında Riazor'da oynanan ve takım ile taraftarları için birden fazla anlam taşıyan karşılaşmada, Katalan ekibinin ev sahibi Deportivo La Coruña karşısında öne geçmesinde başrolü oynadı.

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Barcelona'nın oyuna ağırlığını koyması uzun sürmedi. Lamine Yamal, başlama düdüğünün üzerinden yalnızca 85 saniye geçmişken skoru açtı. Ceza sahasında Dani Olmo'nun zekasından yararlanan genç kanat oyuncusu, Olmo'nun Deportivo savunmasını şaşırtan bir hareketle topu bırakmasının ardından kendisine ulaşan topu tereddüt etmeden ağlara gönderdi.

Erken gelen gol ligin liderine hızlı bir üstünlük sağladı, ancak ev sahibi pes etmedi ve Riazor tribünlerindeki ateşli atmosfer eşliğinde birkaç dakika sonra karşılık vermeyi başardı.

9. dakikada Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang, isabetli bir ara pasla buluştu ve fiziksel gücünü kullanarak Barcelona savunmacısı Pau Cubarsí'yi geride bıraktı. Ardından kendisini durdurmak için öne çıkan ancak başarılı olamayan kaleci Joan García'nın üzerinden topu ustalıkla aşırtarak eşitliği sağladı.

Aubameyang'ın golü karşılaşmaya heyecanı geri getirdi. İç saha avantajını ve taraftar desteğini kullanarak lideri şaşırtmak isteyen ev sahibi karşısında Barcelona, bir an önce yeniden öne geçmenin yollarını aramak zorunda kaldı.

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Katalan ekibinin cevabı gecikmedi. Dani Olmo, 21. dakikada Gordon'un sağ kanattan gönderdiği isabetli ortadan yararlanarak organize bir atağı sert bir kafa vuruşuyla gole çevirdi ve Barcelona'yı yeniden öne geçirdi.

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Pozisyon, Mella'yı ustalıkla geçen Gordon'un etkileyici koşusuyla başladı. Çizgiye kadar inen Gordon'un ortası doğru yerde bulunan Olmo'yu buldu. Ofansif orta saha oyuncusu, yakın mesafeden topu kurtarmaya çalışan kaleci Leo Román'ı aşarak kafayla ağları havalandırdı.

Olmo'nun golü yalnızca skora yapılan yeni bir katkı değildi. Lamine Yamal'ın ilk golünde pay sahibi olan Olmo, ardından Katalan ekibini yeniden öne geçirme görevini bizzat üstlenerek maçın gidişatındaki büyük etkisini de gözler önüne serdi.

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Böylece Olmo, Barcelona'nın iki golünde de doğrudan rol oynadı ve takımın hücum sistemindeki değerini, gerek topsuz hareketleriyle gerek atakları bitirerek fark yaratabildiğini bir kez daha kanıtladı.

Olmo'nun kariyerinde yeni bir tarihi istatistik

Öte yandan istatistik alanında uzman “Mister Chip” hesabı, İspanyol yıldızla ilgili dikkat çekici bir veriyi ortaya koydu. Hesabın paylaşımına göre Olmo'nun Deportivo La Coruña filelerine gönderdiği ve La Liga'daki 19. golü olan bu gol, oyuncunun ligde kafayla attığı ilk gol oldu.

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Bu istatistik ayrı bir anlam da taşıyor, zira Olmo bugüne kadar Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda birden fazla kafa golü atmamıştı. O tek gol, 2025'te Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında İtalyan ekibinin 4-3 kazandığı Inter maçında gelmişti.

Karşılaşma, ezeli rakibi Real Madrid'in Deportivo Alavés'e 2-1 yenilmesinden yararlanıp üç puanı alarak La Liga puan cetvelinin zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Barcelona için büyük önem taşıyor.

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Galibiyet, Katalan ekibi için en yakın rakibiyle arasındaki farkı açmak ve şampiyonluk yarışında takipçilerine yeni bir darbe indirmek adına değerli bir fırsat.

Riazor deplasmanı ayrıca olağanüstü bir nitelik taşıyor, çünkü bu, Barcelona'nın sekiz yıl aradan sonra bu stada ilk gelişi. Üstelik maç, kulübün 29 Kasım'a denk gelen 127. kuruluş yıl dönümüyle aynı zamana rastlıyor. Bu da kulübün kuruluş yıl dönümünü değerli bir galibiyetle kutlamayı umut eden Blaugrana taraftarları için geceyi daha da özel kılıyor.