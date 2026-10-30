İspanyol Carlos Alcaraz, Viyana Tenis Turnuvası'ndaki yoluna devam etti. Amerikalı Tommy Paul'u 6-4 ve 7-6 (2)'lik setlerle rakibine set vermeden geçen Alcaraz, yarı finaldeki yerini garantiledi ve finale yükselme biletini belirleyecek beklenen karşılaşmada Rus Daniil Medvedev ile randevulaştı.

Alcaraz, profesyonel kariyerinde ellinci kez yarı finale yükseldi. İspanyol oyuncunun maçın başında alışılmış ritmini bulmakta zorlanmasına rağmen, birçok güçlü ralli ve teknik dokunuşa sahne olan karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandırmayı başardı.

Alcaraz'ın Tommy Paul karşısındaki görevi kolay olmadı. Özellikle İspanyol oyuncunun maçın bazı bölümlerinde konsantrasyonunun düşmesi ve alışılmadık hatalar yapmasıyla rakibine güçlü karşılaşmalar yaşattı; bu durum rakibine geri dönüş fırsatı vermeye yaklaşsa da, Alcaraz dengesini yeniden sağlamayı ve ilk seti 6-4 almayı başardı.

Rekabet, iki oyuncunun tie-break'e gittiği ikinci sette de sürdü. Ardından Alcaraz hakimiyetini net bir şekilde ortaya koydu ve seti 7-2 kazanarak, karar setine gerek kalmadan son dört turunu garantiledi.

Alcaraz'ı, Medvedev karşısında zorlu bir sınav bekliyor. Rus oyuncu da yarı finale yükseldi; Almatı Turnuvası'nın şampiyonluğunu kazanmasının ardından yüksek bir moralle katıldığı turnuvada Viyana'da birçok güçlü karşılaşmayı da geride bıraktı.

Karşılaşma İspanyol için özel bir önem taşıyor. Alcaraz, 2024 yılındaki Pekin Turnuvası yarı finalinde kazandığı galibiyetten bu yana Medvedev'i yenemedi; aralarındaki son karşılaşma ise Indian Wells Turnuvası'nda Rus oyuncunun galibiyetiyle sona ermişti.

Alcaraz, Avusturya'nın başkentindeki güçlü performanslarını sürdürmeyi ve finale ulaşmak için Medvedev engelini aşmayı hedefliyor; bu karşılaşmada Rus rakibi karşısında üstünlüğünü yeniden kazanmayı umuyor.