Albert Riera: Galatasaray'da çalışmak isterim

Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, bir gün mutlaka sarı kırmızılı takım için çalışmak istediğini dile getirdi.

Bir dönem formasını terleten İspanyol futbolcu Albert Riera, hakkında çıkan haberleri değerlendirdi.

Aktif futbolculuk kariyerine 2018 yılı başında nokta koyan Riera, Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"Galatasaray'da çalışmak isterim"

38 yaşındaki Riera, hakkında çıkan 'Galatasaray'a dönüyor' haberlerine şu yanıtı verdi:

Daha fazla takım

"Her şeyden önce şu anda orada çalışan insanlar var. Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya büyük saygı duyuyorum. Onlar orada çalışmayı hakediyor. Benim onlar görevdeyken fikir belirtmem doğru olmaz. Onlarla çok güzel zamanlar geçirdik. Onlara büyük saygı duyuyorum ancak Galatasaray'da çalışmak isterim. Ben Galatasaray'da çok mutlu günler geçirdim. Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Birtakım dedikodular duyuyorum ancak şu anda somut bir şey yok. Burada Ümit Davala ve Hasan Şaş'a saygı duyduğumu tekrardan belirtmek istiyorum. Ben iyi bir teknik direktör olmak istiyorum. Futbolculuk yıllarımda Galatasaray'ın yeri bende farklıdır."

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"Muslera dünyanın en iyi kalecisi"

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile devamlı olarak haberleştiklerini de söyleyen Riera, eski takım arkadaşından övgüyle bahsederken, Radamel Falcao hakkında da görüşlerini dile getirdi:

"Muslera'yla iletişimim devam ediyor. Ayda en az 2-3 kez konuşuyoruz. Muslera arkadaşım olarak bence dünyanın en iyi kalecisi. Futbolcunun iyi veya kötü performansına bakmadan önce takıma da bakmak lazım. Oyuncular bazı dönemlerde zirve yaparlar ancak bazen istedikleri performansı gösteremezler. Dünyadaki sıralamanız takımınızın da durumuna bağlı. Muslera dünyanın en iyilerinden biri."

"Falcao, 'de daha iyiydi ancak şu anda daha tecrübeli. Takım burada sizin performansınızı etkiliyor. Falcao'nun zamana ihtiyacı var. Falcao takımla biraz daha pratik yapmalı. Takım arkadaşları onun ne zaman ne yapacağını öğrenmeli. Falcao dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi ve zamanla daha iyi olacaktır."