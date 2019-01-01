Albert Riera: Galatasaray mutlak favori

Galatasaray’da forma giydiği dönemde iki şampiyonluk yaşayan Albert Riera, NTV Spor’un sorularını yanıtladı.

2011-2012 sezonunda Olympiakos’tan ’a transfer olan ve iki buçuk sene sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Albert Riera, NTV Spor’dan Süleyman Tetik’e açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY MUTLAK FAVORİ

Pazar akşamı oynanacak derbi hakkında konuşan Riera, eski takımı Galatasaray’ı favori olarak gösterdi ve 2011-2012 sezonunda yaşadığı şampiyonluktan bahsetmeyi unutmadı.

“İki takımın da içinde bulunduğu durumu değerlendirirsek Galatasaray’ın mutlak favori olduğunu söyleyebilirim. Ancak şartlar ne olursa olsun derbi, her zaman derbidir. İki takımın da maksimum motivasyonla oynayacağını düşünürsek her şey olabilir. Maçın sonucunun, aşık olduğum Galatasaray’ın lehine olacağını düşünüyorum.”

“ ’de derbiler her zaman muhteşem atmosferde oynanıyor ve üç puandan çok daha fazlasını barındırıyor. 2011-2012 sezonunda ’nin stadında yaşadığımız şampiyonluğu asla unutamıyorum!”

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM

Galatasaray’da oynadığı dönemdeki arkadaşlarıyla halen görüştüğünü söyleyen Riera’ya göre Türkiye kendisinin ikinci evi.

“Gerek futbolcularla gerekse o dönemki teknik ekiple halen iletişim halindeyim. Ayrıca yalnızca futbolcu ve antrenör olarak değil, insan olarak bana iyi hissettirdikleri için onlara minnettarım. Bana Türkiye’yi ikinci evimmiş gibi hissettirdiler.”

KADRODA YETERİNCE YER YOKTU

Galatasaray’dan ayrılmasını yabancı kuralına bağlayan İspanyol futbolcu “Galatasaray’dan ayrıldığım için gerçekten çok üzgünüm. Ancak bildiğiniz gibi o dönem Türkiye’de yabancı kuralı farklıydı. Bizim takımda Drogba, Sneijder, Muslera, Eboue, Melo, Baros, Elmander vardı. Ne takım ama! Bu yüzden kadroda yeterince yer yoktu. Burada çok mutluydum, ayrılığımın başka nedeni yok.” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM, GALATASARAY’DIR

Albert Riera, Galatasaray’da oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Fatih Terim’e övgüler yağdırmayı da ihmal etmedi.

“Fatih Terim’i tarif etmek ve onun nelere sahip olduğunu anlatmak için sözlükteki kelimeler bile yeterli değil! Tanımlayamayacağınız bir duruşa sahip. Fatih Terim, Galatasaray’dır; Galatasaray da Fatih Terim’dir. O, hangi durumlarda nasıl hareket edeceğini ve neler söyleyeceğini çok iyi bilir. Böyle bir yeteneğe sahip. Kulübün ihtiyacı olan her şey Fatih Terim’de var. Geçen yaz sahibi olduğum futbol akademisinde 17 yaş altı oyuncular için antrenörlük yaptım. Bununla birlikte antrenörlük lisansı da aldım. 22 Nisan itibarıyla son aşama olan Pro Lisans için eğitime başlayacağım. Bu süreçte Xavi, Xabi Alonso, Raul, Luis Garcia, Victor Valdes, Marcos Senna ve Capdevila gibi çok önemli isimlerle birlikte olacağız. Haziran ayında takım çalıştırabilecek statüde olacağım. Ancak benim niyetim, takım çalıştırmadan önce deneyimli ve üst seviye bir teknik direktörün yanında yardımcılık yapmaktan yana. Fatih Terim de o kalibredeki teknik adamlardan biri. Neler olacağını göreceğiz. Eğer Galatasaray’dan teklif alırsam ve yardım edebileceksem bunu memnuniyetle yaparım.”

Galatasaray’da oynadığı iki buçuk sezonluk dönemde 80 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.