Barcelona'nın eski yıldızı Jordi Alba, Katalan ekibinin Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico mücadelesinden galibiyetle ayrılma gücüne olan güvenini dile getirerek, Hansi Flick yönetimindeki takımın sergilediği performansın kendisine içini rahatlatan bir his verdiğini vurguladı. Alba ayrıca Vinicius Junior'ın yokluğunun etkisine ve Lamine Yamal ile efsane Lionel Messi arasında giderek artan kıyaslamaya da değindi.

İspanyol gazetesi "AS"e verdiği röportajda, Alba'nın Teruel bölgesindeki Puertomingalvo'da 10 taraftarını ağırladığı ve Real Madrid'in eski yıldızı Guti'nin de katıldığı bir etkinliğin kenarında konuşan İspanyol savunmacı, beklenen karşılaşmaya dair tahminlerini, Barcelona'ya duyduğu hayranlığın nedenlerini ve iki takımın öne çıkan yıldızları hakkındaki görüşlerini anlattı.

Barcelona'nın galibiyeti

Alba, maça dair tahminleri hakkında şunları söyledi: "El Clasico, başka herhangi bir maçtan farklıdır ve iki takımın nasıl oynadığının önemi yoktur. Barcelona'nın mükemmel bir performans sergilediğinden eminim ve buna devam edip maçı kazanacağına tam güvenim var. Barcelona kazanırsa mutlu olurum."

İspanyol savunmacı, takımın şu ana kadar harika bir sezon geçirdiğini de ekleyerek, olumlu sonuçların devam etmesini ve Real Madrid karşısında üç puanı toplamasını umduğunu belirtti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu sezon Barcelona'da kendisini en çok etkileyen şey hakkında Alba, takımın teknik fikirlerini koruyan ve bunları kademeli olarak geliştirmeye çalışan Flick yönetiminde gelişmeye devam ettiğini açıkladı. Yeni transferlerin ve gençlik akademisi oyuncularının üst takıma çıkarılmasının, pek çok seçeneğe sahip rekabetçi bir takım kurulmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

Şöyle devam etti: "Mesele yalnızca ilk on bir değil; bütün oyuncular ilk on birde oynayabilecek düzeyde. Barcelona'nın oynadığı futboldan keyif aldığını görüyorsunuz ve biz de izleyiciler olarak bundan keyif alıyoruz."

Yamal ve Messi

Alba, Lamine Yamal ile Messi arasındaki kıyaslamaya değinerek, olağanüstü seviyeler sergileyen genç bir oyuncunun ortaya çıkmasının bu kıyaslamayı doğal kıldığını vurguladı; ancak kendisi için Arjantinli yıldızın hâlâ tartışmasız en iyisi olduğunun altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Leo'nun ardından Lamine gibi bir oyuncu ortaya çıktı ve bu kıyaslamaların yapılması doğal. Ama benim için Leo tartışmasız en iyisidir."

Yamal hakkında ise şunları ekledi: "Bu yaşta, sunduğu her şeyle ve oynayış biçimiyle, kuşkusuz izlemekten keyif aldığınız futbolculardan biri."

Ballon d'Or'u kazanmaya aday kim diye sorulduğunda Alba, bu yıl rekabetin açık ve tahmin edilmesi zor göründüğüne işaret etti; ancak geçirdiği özel sezon ve Dünya Kupası'ndaki performansı göz önüne alarak Messi'yi seçti ve ardından Yamal'ın kariyerinin bu erken aşamasında sunduklarına duyduğu hayranlığı teyit etti.

Vinicius'un yokluğu

Real Madrid'in en tehlikeli oyuncuları hakkında Alba, Barcelona'nın sergilediği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Katalan ekibinin maç öncesinde kendisine güven veren yetenekli hücum unsurlarına sahip olduğuna işaret etti.

Vinicius Junior'ın yokluğuyla ilgili olarak, oyuncunun Real Madrid saflarında önemli bir unsur olduğunu ve onu telafi edebilecek güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen yokluğunun takım için büyük bir kayıp sayıldığını söyledi.

Alba, Brezilyalı kanat oyuncusuna karşı geçmişte oynadığı karşılaşmaları hatırlatarak şöyle açıkladı: "Birebir mücadelelerde son derece tehlikeli, çok hızlı ve her zaman büyük bir tehlike oluşturan bir oyuncu. Bu yüzden Barcelona'ya çok fazla rakip olması hiç istenen bir şey değildi, çünkü her zaman harika maçlar çıkarıyordu."

Onun yokluğunun Barcelona'nın şanslarına etkisi hakkında ise şunları ekledi: "Bazıları, izleyici için tüm oyuncuları sahada görmenin iyi olduğunu söylüyor; ama ben her zaman şunu söylerim: rakip takımda yüksek kaliteye sahip daha az sayıda oyuncu bulunması, kazanmayı daha kolay hale getirir."

Mourinho ve hakemlerin sorgulanması

Barcelona'nın eski yıldızı, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuşarak, kendisini şahsen tanımadığını itiraf etmesine rağmen kişiliğine ve teknik tarzına övgüler yağdırdı.

Şöyle dedi: "Valencia'dayken birçok kez karşılaştım. El Clasico maçları son derece hırslı geçiyordu, ama bu tüm El Clasico maçları için geçerli. Mourinho bu tür bir kişiliğe sahip. Gerek oyun tarzıyla gerekse iletişim tarzıyla hayran olduğum bir teknik direktör. Bence bütün takımlarını büyük hale getiren harika bir teknik adam."

El Clasico karşılaşmalarını çevreleyen hakem tartışmalarına ilişkin olarak Alba, Miami'de olup bitenlere dair tüm ayrıntıları takip etmediğini söylemekle yetinerek şunları ekledi: "Her zaman farklı görüşler vardır ve her zaman olaylara farklı bakan biri olur. Ben tüm görüşlere saygı duyarım. Hakemler işlerini en iyi şekilde yapıyorlar ve onları sorgulamamız doğru değil."

Alba, konuşmasını El Clasico öncesindeki bir idman kampında yanına almak isteyeceği oyuncu hakkındaki esprili bir soruyla noktaladı; önce Sergio Busquets'in adını andı, ardından kendisinden güncel bir oyuncu belirlemesi istendiğinde Gavi'yi seçti.