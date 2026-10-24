Al-Ahli ile Al-Khaleej karşılaşması yalnızca Al-Ahli'nin farklı galibiyetiyle sonuçlanan bir maç olmakla kalmadı, aynı zamanda başlama düdüğünden önce başlayan ilginç perde arkası olaylara da sahne oldu. İngiliz forvet Ivan Toney alay konusu haline geldi, ardından sahada takımına güçlü bir yanıt verdi ve olayla ilgili bir soruyla karşılaştığında kelimelerini özenle seçti.

Hikaye, Toney'nin leğen kemiği eklemindeki bir sakatlık nedeniyle Al-Ahli'nin Al-Feiha karşısındaki önceki maçında yer almamasıyla başladı. Al-Khaleej kulübünün resmi hesabı bu yokluğu "TikTok" platformu üzerinden kullanarak, iki takım arasındaki beklenen karşılaşma öncesinde tartışma yaratma girişimiyle yapay zekâ kullanılarak hazırlanmış alaycı bir video paylaştı.

Toney videoda, Al-Khaleej'in Al-Ahli'nin bir sonraki rakibi olduğunu öğrenmiş gibi görünüyor, ardından aceleyle ayağa kalkıp kaçıyordu. Bu sırada iki Al-Khaleej oyuncusu gülerken görünüyor ve bu alaycı gönderme İngiliz forvetin takımla karşılaşmaktan korktuğunu ima ediyordu.

Ancak videonun çizdiği senaryo sahaya yansımadı. Toney sakatlıktan dönerek Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftasında Al-Khaleej karşılaşmasında forma giydi ve attığı iki golle hücum değerini kanıtlayarak Al-Ahli'nin 4-1'lik galibiyetine güçlü bir katkı sağladı.

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İngiliz forvet gol sayısını 13'e çıkararak Roshn Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesine tek başına yerleşti ve maç öncesi alay konusu olduktan sonra sakatlıktan dönüşünü özel bir geceye çevirerek kale önündeki performansıyla mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi.

Maçın bitiminin ardından Toney, Al-Khaleej hesabının paylaştığı videoyla ilgili bir soruyla karşılaştı; ancak bir medya tartışmasına sürüklenmemeyi ya da aynı şekilde karşılık vermemeyi tercih ederek dosyayı diplomatik bir yolla kapatmayı seçti.

Toney, alaycı videoyla ilgili basın mensuplarına şunları söyledi: "Buna yorum yapmayacağım, çünkü yorum yaparsam tüm kulüpler aynı şeyi yapar ve o zaman tabii ki rahatsız edilirim."

Bu yanıtla Al-Ahli'nin yıldızı olaya hak ettiğinden daha fazla alan vermekten kaçındı; farklı galibiyet ve kaydettiği ikili gol ise sahada yanıtı vermeyi üstlendi. Böylece Al-Ahli üç puanla sahadan ayrılırken Toney gol krallığı yarışında rakamların peşinde koşmaya devam etti.



