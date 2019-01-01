Alaves'te Garitano dönemi

La Liga ekiplerinden Alaves, teknik direktörlük koltuğuna Asier Garitano'yu getirdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi ( ) ekibi 'te teknik direktörlüğe Asier Garitano getirildi.

Alaves Kulübü, Abelardo Fernandez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Garitano ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Alicante, Castellon ve gibi takımları çalıştıran 49 yaşındaki İspanyol teknik direktör Garitano, son olarak geçen yıl 'da görev yaptı.

La Liga'da 50 puan toplayan Alaves, sezonu 11. sırada tamamladı.