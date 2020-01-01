Koronavirüs

Alaves'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi

Yorum()
Getty
La Liga ekibi Alaves, kulüpten 3’ü futbolcu olmak üzere 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

    Kapat