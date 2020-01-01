Alaves'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi

La Liga ekibi Alaves, kulüpten 3’ü futbolcu olmak üzere 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol kulübü 'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.