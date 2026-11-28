Deportivo Alavés'in yıldızı Ángel Pérez, La Liga'nın 14. haftasında Santiago Bernabéu'da Real Madrid'i 2-1 yendikleri gecede takımının kolektif oyununu övdü.

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Pérez'in Movistar Plus'a yaptığı açıklamalar, Sport gazetesi tarafından yayımlandı. Oyuncu, ömrü boyunca hafızasından silinmeyecek gecelerden birini yaşadığını itiraf etti.

Oyuncu, "Bu, Allah izin verirse çocuklarıma ayrıntılarıyla anlatacağım bir gece. Hissettiklerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulamıyorum" dedi.

Pérez şöyle devam etti: "Vücudum titriyor. Bu galibiyetin değeri ölçülemez. Bu köklü takımla tarih yazdık ve bunu hak ettik."

Deportivo Alavés'in sağ beki, ikinci yarıda Mariano Díaz'dan aldığı pasın ardından Belçikalı kaleciyi çalımlayıp topu ağlara göndererek Thibaut Courtois'yı mağlup etti.

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Ángel Pérez, Quique Sánchez Flores yönetimindeki takımın son dönemdeki olumsuz sonuçlarının, oyuncuların harcadığı emeği yansıtmadığını vurguladı.

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"Geçtiğimiz dönemde aldığımız sonuçlar, takımın ortaya koyduğu işi yansıtmıyordu ve bugün bunu kanıtladık" diye konuştu.

Bireysel performansı sorulduğunda ise Ángel Pérez, Real Madrid'in art arda 10 maçlık galibiyet serisine son verilmesinde tüm takım arkadaşlarının katkısını öne çıkarmayı tercih etti.

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"Bütün takım harikaydı. Bugün maça başlayan 11 oyuncu da yedek kulübesindeki herkes de, hepimiz en iyi hâlimizde olmasaydık bu galibiyeti elde edemezdik" dedi.

Pérez ayrıca Alavés oyuncularının, başlangıçta Jude Bellingham lehine verilen ve hakem César Soto Grado'nun VAR incelemesinin ardından iptal ettiği penaltı pozisyonunda nasıl bir tavır sergilediklerinden de bahsetti. Pozisyon, İngiliz orta saha oyuncusunun ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmasıyla sonuçlandı.

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Ángel Pérez şöyle açıkladı: "Sonuçta pozisyonu hızlıca izleyebildiğimiz bir ekranımız var ve incelenmesini talep ettik, çünkü yapmamız gereken buydu."