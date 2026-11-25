Real Madrid adından korkmuyor, Santiago Bernabéu'nun heybetinden çekinmiyor. Deportivo Alavés'in golcüsü Toni Martínez, bu özgüvenle önümüzdeki cumartesi Real Madrid ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde net bir uyarı mesajı gönderdi ve takımının Madrid'e gezmeye değil, sürpriz yapmak için savaşmaya gittiğini vurguladı.

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İspanyol golcü, Alavés'i bekleyen zorluğun büyüklüğünün gayet farkında, ancak özgüvenini yakın geçmişe dayandırıyor. Takımı son yıllarda Bernabéu'da güçlü bir rakip oldu ve Madrid devi karşısında hiçbir zaman kolay lokma olmadı.

Toni Martínez, kulübün YouTube hesabında yayımlanan bir videoda şunları söyledi: "Son yıllarda Santiago Bernabéu'da güçlü bir rakip olduk, orada ortaya koyduklarımızı hatırlayın."

Alavés'in golcüsü, görev ne kadar zor olursa olsun takımının Real Madrid karşısında kendi oyun tarzını kabul ettirmeye çalışması ve rakibin yıldızları karşısında geri adım atmaması gerektiğini de ekledi.

Martínez, İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığı açıklamalarında şöyle devam etti: "Real Madrid'in de aralarında bulunduğu dünyanın elit kulüpleriyle rekabet etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu herkesin gözü önünde." Martínez bu sözleriyle, Kraliyet ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Eindhoven'ı 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek galibiyete geri dönmesine atıfta bulundu.

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Real Madrid'in Avrupa'da elde ettiği bu büyük galibiyete rağmen Toni Martínez bunu bir korku sebebi olarak görmüyor; aksine elinden gelenin en iyisini yapmak için ek bir motivasyon olarak değerlendiriyor ve Alavés'in Kraliyet ekibinin işini zorlaştırmak için var gücüyle mücadele edeceğinin altını çiziyor.

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Oyuncu şöyle konuştu: "Kim oynarsa oynasın, onlar çok yüksek seviyede oyuncular. Kazanmamaları için işlerini olabildiğince zorlaştırmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Toni Martínez, son galibiyetin ardından Alavés'te moralin yüksek olduğunu belirterek takımın son maçlarda eksikliğini hissettiği hücum ruhunu yeniden yakaladığını söyledi.

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Martínez şu noktaya dikkat çekti: "Harika bir performanstı, takım muazzam bir çaba gösterdi ve son maçlarda eksikliğini hissettiğimiz o hücum ruhunu yeniden yakaladık."

Oyuncu, bu olumlu değişimde taraftarların büyük payı olduğunu açıkladı; oyuncuların son maçın önemini ilk dakikadan itibaren kavradığını ve taraftarların da bunu hissettiğini vurguladı.

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Martínez, "Maçın önemini ilk dakikadan itibaren kavradık, taraftarlar da bunu hissetti" dedi ve "taraftarlar verdikleri desteğin kıymetini biliyor, bu da gerçekten oldu" diye ekledi.

Her maça ayrı ayrı odaklanmak istese de Toni Martínez, yıl sonundan önceki üç maça göz atmadan edemedi. Bu maçların takımı için pek çok şeyi belirleyeceğini düşünen oyuncu şöyle dedi: "Bu maçlar, bir ölçüde sıralamadaki yerimizi ve ne kadar rahat olacağımızı belirleyebilir."

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Toni Martínez bu açıklamalarıyla Alavés'in cumartesi günkü maça farklı bir zihniyetle çıkacağını ortaya koyuyor: büyüklerden korkmayan ve Real Madrid'i kendi sahasında, kendi taraftarı önünde zorlayabileceğine inanan bir takımın zihniyetiyle.