Alarm zilleri ve ciddi şüpheler: Vinicius Real Madrid'e döndüğünde ne olacak?

Real Madrid, alışılmış seviyesine yeniden kavuşmuş gibi görünüyor. Sevilla'yı 4-1'lik ezici bir skorla mağlup ettikten sonra teknik direktör José Mourinho'nun öğrencileri performans seviyesini yükseltti ve artık Barcelona ile mücadele etmeye hazır durumdalar.

Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın üç puan gerisinde yer almaya devam ediyor; ancak kraliyet ekibi, Hansi Flick'in takımının yapacağı herhangi bir puan kaybının kendilerine zirvede öne geçme fırsatı verebileceğinin farkında.

İspanyol radyosu "Cadena Ser"in internet sitesinin aktardığına göre, bu toparlanma, Vinicius Junior'ın 4 maç ceza almasının ardından Real Madrid'in ilk on birinden uzaklaşmasıyla ve kraliyet ekibinin en öne çıkan oyuncularından biri haline gelen Yan Diomande'nin yükselişiyle aynı zamana denk geliyor.

Vinicius döndüğünde ne olacak?

Dört maçlık cezasının sona ermesinin ardından Brezilyalı, kendi yokluğunda olağanüstü bir performans sergileyen ilk on bire yeniden katılmaya çalışacak.

Bu konu, Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programında tartışıldı. Eski İspanyol oyuncu Álvaro Benito, Vinicius Junior'ı takımın geri kalanıyla birlikte alışılmış seviyesine dönmeye teşvik ederek şunları söyledi: "Benim için durum son derece basit. O mükemmel bir oyuncu, ancak bir sorunu var: Maçın çoğu bölümünde savunmada gevşeklik gösterme eğiliminde."

Yine de analist, sezona yaptığı muhteşem başlangıç göz önüne alındığında Diomande'nin de dışlanmaması gerektiğini düşünüyor ve ekliyor: "Ben Diomande'yi kadroda tutmayı ya da onu dönüşümlü olarak oynatmayı tercih ederim. Bernardo'yu dinlendirmek için Güler'in Tchouaméni ile birlikte çift pivotta oynayabileceği maçlar var."

Bununla birlikte Álvaro Benito, Vinicius'un Real Madrid'de oynamaya devam etmek istiyorsa savunma görevlerine daha fazla dahil olması gerektiğini düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Her oyuncu savunma görevlerini yerine getirdiğinde, ki bu mantıklı bir durum, bizim tek yapmamız gereken her maçta en iyi performansı ve en güçlü hücumu kimin sunduğunu görmek. Ama benim açımdan, uzun zamandır işlerin yolunda gittiğini hissetmiyordum."

O anda, eski Real Madrid oyuncusu Rafa Alkorta, Vinicius'a Diomande ile rekabet edebilmesi için aynı çabayı göstermesi gerektiğini hatırlattı: "Diomande gol atıyor ve çok çalışıyor."

Bu arada Vinicius Junior savunma görevlerini ihmal ediyor ve bu durum geçmişte Real Madrid'e birçok soruna yol açtı. Şöyle dedi: "Muhteşem bir fiziksel yapıya sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Adeta bir makine gibi. Tek yapması gereken, kendisine ileri geri koşmasını emreden beyninin o bölümünü durdurmak. Benim için bu, ona çok fayda sağlayacak şeylerden biri. Mevcut durumundan çıkmasına yardım etmeye nasıl çalışmayız? Bu ona bağlı ve bunu başarabileceğinden ciddi şüphelerim var."

Eski İspanyol oyuncu José Mari Bakero'nun da işaret ettiği gibi, son sezonlarda yaşananlar ışığında, Vinicius savunma görevlerini tamamen görmezden geldi. Bakero şunları söyledi: "Bu durum, Vinicius'a bağlamın tamamen dışında kalan şeyler yapmasına izin verilmesinin gerilemesinden kaynaklanıyor. Şimdi, Mourinho ve bu kırmızı kartla birlikte, Vinicius'un son birkaç yılda son derece sağlıksız bazı alışkanlıklar edindiğini aklımızdan çıkarmamalıyız; ve bu kolay olmayacak çünkü ne yazık ki bu onun doğasının bir parçası."

Álvaro Benito de bu görüşü paylaşıyor ve son olayların da ona merhametli davranmadığını düşünüyor. Şöyle dedi: "Bu kolay olmayacak çünkü o, parladığı dönemdekinden farklı bir şey yapmadığını hissediyor; oysa gerçek çıkışı, Ancelotti yönetiminde ikinci forvet olarak oynadığı zaman gelmişti. Arbeloa bile ona, bazı oyunculara savunma görevleri verilmemesi gerektiğini söyledi; işte bu yüzden eskiden olduğu oyuncu olabilmek için düşünce tarzını değiştirmesi gerekiyor."