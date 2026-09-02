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FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Alarm zilleri: Resmi karar Barcelona'yı sıkı denetim altına aldı

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Barcelona - Feyenoord
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Hollanda

Barcelona, alışılmadık bir atmosferde Valencia ve Feyenoord ile karşılaşacak

İspanya hükümeti bugün çarşamba günü, Barcelona'nın Valencia ve Feyenoord'a karşı oynayacağı yaklaşan iki maçı "yüksek riskli" maçlar kategorisine aldığını açıkladı.

Barcelona, İspanya Ligi maçları kapsamında önümüzdeki pazar günü "Mestalla" Stadı'nda Valencia ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ardından çarşamba günü "Spotify Camp Nou" Stadı'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçla UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayacak.

İspanya İçişleri Bakanlığı, "Marca" gazetesinde yayımlanan bir açıklamada, Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Fanatizmle Mücadele Devlet Komisyonu'nun her iki karşılaşmayı da yüksek riskli maçlar kategorisine alma kararı verdiğini ve bunun ilgili kulüpleri ek güvenlik önlemleri almaya mecbur bıraktığını açıkladı.

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Karar, iki maçın çevresinde güvenlik varlığının güçlendirilmesini gerektirecek. Bunun yanı sıra, maç günü doğrudan bilet satışının yasaklanması, konuk takım taraftarlarına güvenli bir alan tahsis edilmesi ve stada girişte denetim önlemlerinin sıkılaştırılması gibi bir dizi özel tedbir de uygulanacak.

La Liga
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Valencia
VAL
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Barcelona
BAR
Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
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Feyenoord
FEY

Barcelona ile Feyenoord karşılaşmasının yüksek riskli olarak sınıflandırılması kararı, benzer bir emsalin ardından geldi. Zira İspanya İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum, geçtiğimiz ocak ayında Avrupa Ligi'nde oynanan Real Betis ile Feyenoord maçını da daha önce yüksek riskli maçlar kategorisine almıştı.

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