Alanyaspor'dan üç transfer birden

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Davidson Pereira, Fatih Aksoy ve Ufuk Ceylan transferlerini resmen duyurdu.

, temsilcisi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson Pereira ile Ufuk Ceylan ve Fatih Aksoy transferlerini duyurdu.

Turuncu-yeşillerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Davidson Pereira ile 3, Fatih Aksoy ile 5, Ufuk Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, imza törenlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı oacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon ’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon ’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum.”

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Davidson ise, “Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fatih Aksoy da, “Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım.” diye konuştu.

Ufuk Ceylan ise şöyle konuştu: “Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız.”