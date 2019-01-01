Alanyaspor'dan Sural ailesi için önemli karar

Alanyaspor, trajik kazada hayatını kaybeden ve futbol dünyasını yasa boğan Josef Sural'ın sözleşmesinin tamamını ailesine ödeyecek.

deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz 'un Çek futbolcusu Josef Sural’in ölümü, hem Türk hem de dünya futbolunu derinden sarstı. Eşini ve 2 kız çocuğunu ardında bırakan Josef Sural'ın ailesinin mağdur olmaması için Alanyaspor yönetimi, çok önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre Akdeniz ekibi, devre arasında bir yılı opsiyonlu, 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sural’in sözleşmesinin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirecek. Yönetimin aldığı karara göre Sural’in hakedişlerinin yanı sıra kalan 2.5 yıllık kontratının parası da ailesine ödenecek.

Beğendiği bir ev için peşinat ödeyen Sural’in yaşadığı acı kazadan sonra hayatını kaybetmesiyle Alanyaspor bu konuda ailenin mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Sural’in ev aldığı müteahhite ödenen peşinatı da geri alan Turuncu-Yeşilli yönetim, parayı aileye teslim etti.