Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak." denildi.

Yeni sezon formalarımız hazır!



Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta...



ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10'u @MehmetcikVakfi 'na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 18, 2020

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.