Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.
Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz Denizlispor maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Alanyaspor Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak." denildi.
Yeni sezon formalarımız hazır!— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 18, 2020
Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta...
ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10'u @MehmetcikVakfi 'na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.