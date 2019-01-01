Alanyaspor kupada da doludizgin: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanan 8 maçla başladı.

Süper Lig'in lideri , Ziraat Kupası 4. tur karşılaşmasında İnegölspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 24 ve 45+1. dakikalarda Tasos Bakasetas ve 44. dakikada Yacine Bammou'nun attığı gollerle 3-0 kazanan Aytemiz Alanyaspor adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

1074 Çankırıspor 1-3 Çaykur Rizespor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1074 Çankırıspor'u 3-1 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23 ve 58. dakikalarda Barış Alıcı ve 41. dakikada Marko Scepovic kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 76. dakikada Ahmet Can Tekin attı.

3-1 Amed Sportif

TFF 1. Lig ekibi Altınordu konuk ettiği Amed Sportif'i 3-1'lik skorla geçti.

16 ve 66. dakikada Anıl Koç ve 34. dakikada Yasin Ozan'ın golleri ev sahibi ekibe turu getirdi. Burak Taşdemir'in 68. dakikadaki golü Burak Taşdemir'e yetmedi.

Hekimoğlu Trabzon 3-0 Menemenspor

2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, 1. Lig ekibi Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

Ev sahibi ekip 41. dakikada Murat Cem Akpınar, 52 ve 88. dakikalarda Ali Aydemir'in golleriyle bir üst tura yükseldi.

Niğde Anadolu FK (2)0 -0(3)

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Niğde Anadolu'yu penaltılar sonucunda 3-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Eyüpspor 1-0 İttifak Holding

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Eyüpspor, Konyaspor'u uzatma devresi sonucu 1-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

Günün sürprizinin yaşandığı maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 103. dakikada Harun Özcan attı.

1-0 Görelespor

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, zorlandığı maçta Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'u 90+1. dakikada Leandrinho'nun içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yaparak kendi filelerini havalandıran Hasan Namazcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

3-0 Diyarbekirspor

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TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek 5. tura yükseldi.

30, 76 ve 80. dakikalarda sahneye çıkan Ahmet Dereli karşılaşmanın yıldızı oldu.

Konuk ekipte Uğur Ayhan, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.