Alanyaspor, Juanfran'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, İspanyol sağ bek ile sözleşme imzaladı.

, Deportivo La Coruna takımında forma giyen Juanfran'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, İspanya’nın Deportivo La Coruna takımından Juan Francisco Moreno Fuertes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticiler de hazır bulundu.

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Törende konuşan başkan Çavuşoğlu, Juanfran transferi ile kadroyu tamamladıklarını ve transfere nokta koyduklarını söyledi. Belki bir transfer daha yapabileceklerini ifade eden Çavuşoğlu, İspanyol oyuncunun Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kendisine ekiplerinden de çok sayıda teklif olduğunu ancak Alanyaspor'dan gelen teklifi değerlendirerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Juanfran, "Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim ve elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

JuanFran kariyerinde daha önce , ve gibi kulüplerde forma giydi.