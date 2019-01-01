Alanyaspor erteleme talebini geri çekti

Aytemiz Alanyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü oynanması planlanan Atiker Konyaspor maçı için yaptığı erteleme talebini geri çekti.

Kulübü, 'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker ile yapılması planlanan maç için yaptığı erteleme talebinden vazgeçti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihte oynanması için yaptığı erteleme talebinin geri çekildiği bildirildi.

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Açıklamada, "Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Futbol Federasyonuna bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir." denildi.