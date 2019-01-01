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Alanyaspor, Erol Bulut'u resmen duyurdu

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut'la teknik direktörlük görevi için anlaştığını resmen duyurdu.

Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda görüşen fakat anlaşma sağlayamayan Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'a imza attırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Erol Bulut" mesajı paylaşıldı fakat sözleşme süresi belirtilmedi.

Alanya'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın da önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

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