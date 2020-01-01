Alan Shearer: Manchester United'ın kapısından döndüm

Newcastle United efsanesi Alan Shearer, bir dönem Manchester United’ın kapısından döndüğünü açıkladı.

İngiliz futbolunun en önemli isimlerinden Alan Shearer, 1996 yılında yerine ’a gitme ihtimalinin olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Shearer, dönemin Newcastle United Teknik Direktörü Kevin Keegan’ın yoğun ısrarının ardından 15 milyon euro’luk rekor bedelle bu kulübe transfer olmuştu.

Transferin perde arkasını açıklayan Shearer, “Aynı gün Kevin Keegan ve Alex Ferguson ile görüştüm. Keegan ile sabah buluşmuştum ve görüşmemiz çok iyi gitmişti. Sonra Ferguson geldi. ‘Seninle bugün görüşen ilk kişi miyim yoksa ikinci mi?’ diye soru. Kevin ile görüştüğümü ancak ne konuştuğumuzu söylemeyeceğimi ifade ettim. O da, ‘O zaman benim şansım yok’ dedi” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Manchester United’la görüşmesinin de iyi geçtiğini anlatan efsane golcü, “Bir seçim yapmam gerekiyordu. Aslında Manchester United’a gidiyordum. Sonra Kevin bir-iki gün sonra tekrar beni aradı ve görüştük. İşte o zaman ‘Newcastle’a gidiyorum. Zaten her zaman taraftarı olduğum ve formasını giymek istediğim takım’ diye düşündüm. Sonra bu kararımı iletmek için Ferguson’ı aradım ama cevap alamadım. Mesaj da bıraktım ama hiç yanıt alamadım. Bundan pişmanlık duymuyorum. O günleri tekrar yaşasam aynı tercihi yaşardım” diyerek sözlerini noktaladı.