Manchester'da transfer savaşı

Ezeli rakipler City ve United, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Alaba için temaslarını hızlandırdı.

ve , 'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba için birbirleriyle yarışıyor.

AS'ta yer alan habere göre iki İngiliz kulübü de Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'yle temasa geçerek transfer için nabız yoklamaya başladı. Daha önce Bayern'de çalışmış olan Man City teknik direktörü Pep Guardiola, sol bek, sol açık ve stoper mevkilerinde oynayabilen Alaba'yı joker olarak kullanmayı planlıyor.

28 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun adı daha önce de ve 'la anılmıştı.