Alaba için dünya devleri yarışta
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Premier Lig'in iki büyük kulübü Liverpool ve Manchester City, Bayern Münih'ten David Alaba'nın transferi için yarışabilirler.
İspanya'nın ünlü gazetelerinden AS'ın iddiasına göre, Liverpool ve Manchester City'nin yanı sıra Juventus, PSG ve Real Madrid de 28 yaşındaki sol bekle ilgileniyorlar.
2011'den bu yana Bayern Münih'in formasını terleten Alaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bayern, Alaba'yı kadrosunda tutabilmek için oyuncunun menajerine teklifini sunmuş fakat bu teklif kabul görmeyince görüşmeler tıkanmıştı.
David Alaba, Bosman Kuralı gereği ocak ayından itibaren farklı takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek.