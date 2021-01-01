Alaba Barcelona ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba'nın gelecek sezon için Barcelona ile anlaştığı iddialarına menajeri Pini Zahavi yanıt verdi

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan David Alaba'nın menajeri Pini Zahavi, Goal ve Spox'a konuştu.

Yıldız oyununun menajeri, Barcelona ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri; "Bu doğru değil." diyerek yalanladı.

Avusturyalı yıldız geçtiğimiz günlerde, Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Laporta'nın Zahavi ile görüştüğü iddia ediliyor

Joan Laporta'nın, yeniden Barcelona başkanı seçildikten sonra, Alaba'nın transferi için Pini Zahavi ile görüştüğü haberleri Avrupa basınında yer alıyor. 2003-2010 yılları arasında da Katalan ekibinin başkanlığını yapan Laporta, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak istiyor.

Öte yandan Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile yeni bir kontrat imzalayı hedefliyor.

Alaba Bayern Münih'ten ayrılacak

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alaba, bir süre Bayern Münih yönetimi ile yeni sözleşme görüşmeleri yaptı. Ancak anlaşmaya varılamamasının ardından yıldız oyuncu Bavyera ekibinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bayern forması altında 9 lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alaba için Real Madrid de devrede.

Avusturyalı yıldızı ikna etmek için Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain ve Juventus da devreye girdi.

Alaba bu sezon ne yaptı?

2008 yılında Austria Wien takımından Bayern Münih U19 takımına transfer edilen Alaba, Bayern Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıktı. Başarılı savunmacı bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Almanya Bundesliga'da lider durumda olan Bayern Münih gelecek maçta deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak.