Oyuncuların piyasa değerleri konusunda uzmanlaşmış "Transfermarkt" sitesi, ekim ayı piyasa değeri güncellemesinin ardından Almanya Ligi'nin en pahalı 10 yıldızından oluşan listeyi açıkladı.

Listeye sekiz oyuncuyla Bayern Münih hâkim olurken, Borussia Dortmund yalnızca iki oyuncuyla yer buldu.

Listenin zirvesinde, son güncellemede 10 milyon euroluk bir artışla 180 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Michael Olise yer aldı.

Böylece Olise, piyasa değeri 90 milyon euroda sabit kalan ikinci sıradaki takım arkadaşı Alexander Pavlovic'in 90 milyon euro önünde yer aldı.

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Jamal Musiala, değeri 20 milyon euro düşerek 80 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı ve bu güncellemede değeri gerileyen tek oyuncu oldu; bunun nedeni son sakatlığıydı.

Fransız savunmacı Dayot Upamecano 75 milyon euroyla dördüncü, Kolombiyalı Luis Diaz ise 70 milyon euroyla beşinci sırada yer aldı; her ikisinin de değeri değişmedi.

Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha, değeri 10 milyon euro artarak 65 milyon euroyla altıncı sırada yer aldı ve listedeki Bayern Münih dışından en pahalı oyuncu oldu.

Bayern Münih ikilisi Lennart Karl ve İngiliz Harry Kane, her biri 60 milyon euro değeriyle yedinci sırayı paylaştı. Bayern oyuncusu Ismail Jakobs ile Dortmund savunmacısı Nico Schlotterbeck ise her biri 55 milyon euro değeriyle dokuzuncu sırada yer aldı.

Bundesliga'nın en pahalı 10 oyuncusunun tam listesi (ekim):

Michael Olise (Bayern Münih): 180 milyon euro (+10) Alexander Pavlovic (Bayern Münih): 90 milyon euro Jamal Musiala (Bayern Münih): 80 milyon euro (−20) Dayot Upamecano (Bayern Münih): 75 milyon euro Luis Diaz (Bayern Münih): 70 milyon euro Felix Nmecha (Borussia Dortmund): 65 milyon euro (+10) Lennart Karl (Bayern Münih): 60 milyon euro Harry Kane (Bayern Münih): 60 milyon euro Ismail Jakobs (Bayern Münih): 55 milyon euro Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): 55 milyon euro



