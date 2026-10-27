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Uluslararası yayın bilgileri

Maç öncesi

AFC Champions League Two - Hafta 3 27 Eki 2026 - 14:15

Al Shorta ile Al-Hussein SC, AFC Şampiyonlar Ligi 2 grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Her iki kulübün de hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan bu maç, D Grubu'ndaki son sıralamayı şekillendirebilir.

Al Shorta maça grup lideri olarak çıkıyor ve ligdeki formu da bu konumunu destekliyor. Irak ekibi, Premier Lig'deki son maçında Al Zawraa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Böylece tüm kulvarlardaki son beş maçında elde ettiği galibiyet sayısını üçe çıkardı.

AFC Şampiyonlar Ligi 2'de ise istikrarlı bir performans sergiliyor. Kıta turnuvasındaki son maçında East Bengal FC'yi 3-2 yenmesi, skor istediğinden daha yakın olsa da kritik anlarda sonuç alabileceğini gösterdi.

Grupta ikinci sırada bulunan Al-Hussein SC de bu maça formda geliyor. Ürdün kulübü, kıta turnuvasındaki son karşılaşmasında Al-Seeb'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek hücumdaki özgüvenini ortaya koydu.

Ürdün 1. Ligi'ndeki formu daha karmaşık bir tablo çiziyor: Al-Wehdat yenilgisi, iki galibiyetinin arasına girdi. Ancak kıta turnuvasındaki sonuçları, bu seviyede performansını yükselttiğine işaret ediyor.

Grup lideri ile ikinci sıradaki takımın karşılaşacağı bu maçın sonucu, son turlara girilirken D Grubu'nda kontrolün kimde olacağını doğrudan etkileyecek.

Al Shorta - Al-Hussein SC maçını nasıl izleyeceğiniz, başlama saati ve son takım haberleri hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Shorta bu maç öncesinde kadrosunu henüz açıklamadı. Şu aşamada sakatlık veya ceza durumuna ilişkin de bilgi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11, kulüp tarafından açıklandığında eklenecek.

Al-Hussein SC'nin takım haberleri de henüz kesinleşmedi. Mevcut verilerde bildirilmiş bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. İki takımın kadrolarına ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

Al Shorta, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bu performans, onu D Grubu'nun daha istikrarlı takımları arasına taşıyor. Son maçında Irak Premier Ligi'nde Al Zawraa'yı 2-0 yendi; aynı dönemde Al Karkh ile de 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi. Gol yemediği tek maç ise Al Kahrabaa'yı 2-0 yendiği karşılaşmaydı.

Al-Hussein SC son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında, Al-Wehdat'a 1-0 yenilmesinin ardından Ürdün 1. Ligi'nde Doqara'yı 1-0 mağlup etti. Bu beş maçta, Al-Arabi karşısındaki 4-1'lik galibiyet ve Shabab Al-Ordon ile 3-3'lük beraberlik dâhil 11 gol attı. Ancak aynı dönemde beş gol yemesi, savunmadaki durumunu da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Al Shorta ile Al-Hussein SC'nin geçmiş karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün bu seviyedeki nadir karşılaşmalarından biri veya ilk karşılaşması olabilir.

Puan durumu