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AFC Champions League Two
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Al Shorta-Al-Hussein SC maçını izleyin: AFC Şampiyonlar Ligi 2 canlı yayınları

Al Shorta - Al-Hussein SC
Al Shorta
Al-Hussein SC
AFC Champions League Two

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Uluslararası yayın bilgileri

Ülke

Yayıncı

Ana sayfa

Cezayir

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Arjantin

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Avustralya

Paramount+

Paramount+

Bolivya

Disney+ Premium Chile

Disney+

Brezilya

Disney+ Premium Brazil

Disney+

Çad

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Şili

Disney+ Premium Chile

Disney+

Kolombiya

Disney+ Premium Sur

Disney+

Mısır

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Endonezya

Vision+ / MNC Soccer Channel

Vision+

İran

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Irak

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Ürdün

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Moritanya

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Meksika

Disney+ Premium Mexico

Disney+

Fas

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Pakistan

tapmad

tapmad

Peru

Disney+ Premium Chile

Disney+

Suudi Arabistan

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Sudan

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Türkiye

D-Smart GO / Spor Smart 2

D-Smart GO

Birleşik Arap Emirlikleri

beIN Sports HD 3 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Amerika Birleşik Devletleri

Paramount+ / YouTube (The AFC Hub)

Paramount+

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Venezuela

Disney+ Premium Sur

Disney+

Maç öncesi

Al Shorta ile Al-Hussein SC, AFC Şampiyonlar Ligi 2 grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Her iki kulübün de hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyan bu maç, D Grubu'ndaki son sıralamayı şekillendirebilir.

Al Shorta maça grup lideri olarak çıkıyor ve ligdeki formu da bu konumunu destekliyor. Irak ekibi, Premier Lig'deki son maçında Al Zawraa'yı deplasmanda 2-0 yendi. Böylece tüm kulvarlardaki son beş maçında elde ettiği galibiyet sayısını üçe çıkardı.

AFC Şampiyonlar Ligi 2'de ise istikrarlı bir performans sergiliyor. Kıta turnuvasındaki son maçında East Bengal FC'yi 3-2 yenmesi, skor istediğinden daha yakın olsa da kritik anlarda sonuç alabileceğini gösterdi.

Grupta ikinci sırada bulunan Al-Hussein SC de bu maça formda geliyor. Ürdün kulübü, kıta turnuvasındaki son karşılaşmasında Al-Seeb'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek hücumdaki özgüvenini ortaya koydu.

Ürdün 1. Ligi'ndeki formu daha karmaşık bir tablo çiziyor: Al-Wehdat yenilgisi, iki galibiyetinin arasına girdi. Ancak kıta turnuvasındaki sonuçları, bu seviyede performansını yükselttiğine işaret ediyor.

Grup lideri ile ikinci sıradaki takımın karşılaşacağı bu maçın sonucu, son turlara girilirken D Grubu'nda kontrolün kimde olacağını doğrudan etkileyecek.

Al Shorta - Al-Hussein SC maçını nasıl izleyeceğiniz, başlama saati ve son takım haberleri hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Takım haberleri ve kadrolar

Al Shorta bu maç öncesinde kadrosunu henüz açıklamadı. Şu aşamada sakatlık veya ceza durumuna ilişkin de bilgi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11, kulüp tarafından açıklandığında eklenecek.

Al-Hussein SC'nin takım haberleri de henüz kesinleşmedi. Mevcut verilerde bildirilmiş bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. İki takımın kadrolarına ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

ALS

ALS - Form

ALK
K2-0
ALT
B0-0
EBL
K2-3
ALK
B1-1
ALZ
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALH

ALH - Form

SHA
B3-3
ALA
K4-1
ALS
K0-3
ALW
K1-0
DOQ
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al Shorta, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bu performans, onu D Grubu'nun daha istikrarlı takımları arasına taşıyor. Son maçında Irak Premier Ligi'nde Al Zawraa'yı 2-0 yendi; aynı dönemde Al Karkh ile de 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi. Gol yemediği tek maç ise Al Kahrabaa'yı 2-0 yendiği karşılaşmaydı.

Al-Hussein SC son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında, Al-Wehdat'a 1-0 yenilmesinin ardından Ürdün 1. Ligi'nde Doqara'yı 1-0 mağlup etti. Bu beş maçta, Al-Arabi karşısındaki 4-1'lik galibiyet ve Shabab Al-Ordon ile 3-3'lük beraberlik dâhil 11 gol attı. Ancak aynı dönemde beş gol yemesi, savunmadaki durumunu da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Al Shorta ile Al-Hussein SC'nin geçmiş karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün bu seviyedeki nadir karşılaşmalarından biri veya ilk karşılaşması olabilir.

Puan durumu

Grp. D

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al ShortaAl ShortaALS
220042+26
K
K
2
Al-Hussein SCAl-Hussein SCALH
211052+34
K
B
3
East Bengal FCEast Bengal FCEBL
201145-11
K
B
4
Al-SeebAl-SeebALS
200204-40
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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