Katar ekibi Al Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elit ikinci hafta maçları kapsamında Al Hilal ile yapacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde büyük bir darbe aldı. Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'in müsabakada forma giyemeyeceği kesinleşti; Katar temsilcisi ise kötü başlangıcını geride bırakarak kıtasal kupanın en güçlü adaylarından biri karşısında dengesini yeniden bulmanın yollarını arıyor.

Al Sadd'ın teknik direktörü Romen Razvan Lucescu, Brozovic'in yanı sıra Guilherme'nin de sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacağını doğruladı. Ancak Lucescu, takımın geri kalan oyuncularının bu eksikleri telafi edebileceğine olan güvenini vurgulayarak, Al Hilal karşısındaki görevin zorluğuna rağmen ekibinin bu kritik maça çıkacak alternatiflere sahip olduğunu belirtti.

Lucescu: Brozovic'in yokluğu bizi engellemeyecek

Lucescu basın toplantısında maçın önemine değinerek, karşılaşmanın Asya düzeyinde iki büyük takımı bir araya getirdiğini, kazanmak için tam konsantrasyonun ve takımına pahalıya mal olabilecek hatalardan kaçınmanın gerektiğini söyledi.

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Romen teknik adam, Brozovic'in orta sahadaki önemine rağmen eksiklerin Al Sadd'ın hedeflerini değiştirmeyeceğini vurguladı. Teknik ekibin elindeki oyunculara ve onların istenen seviyeyi ortaya koyma kapasitesine güvendiğini belirten Lucescu, maça doksan dakika boyunca disiplinli ve konsantre bir şekilde yaklaşmanın şart olduğunu ifade etti.

Al Sadd, Al Hilal karşısında telafi arıyor

Bu eksikler, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki ilk maçını Esteghlal Tahran'a 3-0 kaybeden Al Sadd için zor bir dönemde gündeme geldi. Katar ekibi, turnuvadaki yolunu düzeltmek ve hesaplarını erken aşamada karmaşık hale getirmemek için Al Hilal karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda.

Öte yandan Al Hilal, kıtasal turnuvadaki olumlu sonuçlarını sürdürme hedefiyle sahaya çıkıyor. Ekip, seçkin bir oyuncu grubuna ve bu tür karşılaşmalarda büyük tecrübeye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Daha önce Suudi ekibinin başında görev yapan Lucescu ise her iki takımın Asya'daki hedefleri açısından büyük önem taşıyan bu maçta saha ve seyirci avantajını kullanarak eksikleri telafi etmeyi ve Al Sadd'a güveni geri kazandıracak bir sonuç almayı umuyor.