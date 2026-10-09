Al-Ahli, bu akşam cuma günü El-Ahsa'daki Meydan Tamvil El-Ula Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi karşılaşmaları kapsamında yer alan maçta, ağırlayan ekip El-Fath'ı (4-0) mağlup ederek değerli ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

Al-Ahli, ilk dakikalardan itibaren oyunun gidişatına hakimiyetini dayattı ve 5. dakikada el-Cuheni'nin özenli bir ortaya yükselerek kafayla yaptığı sert vuruşla ev sahibinin kalesini erkenden tehdit etti; ancak El-Fath'ın kalecisi Shimber bu topu çıkararak parladı. Al-Ahli baskısını sürdürdü ve 10. dakikada yıldızı Trincao'nun ceza sahası sınırından yaptığı sert yerden şutu Shimber yeniden ustaca kurtardı.

El-Fath'ın kalecisi takımını kurtarmaktan geri durmadı; 19. dakikada Toney'in attığı tehlikeli falsolu topu çıkararak kornere çelerek parlamayı sürdürdü. Al-Ahli, 24. dakikada Atangana'nın yaptığı tehlikeli kafa vuruşunun direğe çarpmasının ardından hakimiyetini gole çevirmenin eşiğinden döndü; ardından 29. dakikada Gonçalves'in yaptığı falsolu top direğin az yanından geçti.

Al-Ahli'nin baskısı 31. dakikada öne geçiren golü getirdi; Gonçalves'in gönderdiği yerden ortayı Shimber uzaklaştırdı, top Trincao'nun önüne düştü ve Trincao direkt bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarının bitiminden önce, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında El-Fath beraberlik golünü kapmanın eşiğine geldi; es-Suleyman'ın topu kalecisine geri verirken yaptığı hata sonrası Kanga topu kaptı ve kaleciyle tamamen karşı karşıya kaldı, ancak attığı top garip bir şekilde direğin yanından geçti.

İkinci yarıda Al-Ahli hücum verimliliğini sürdürdü ve 50. dakikada ilk gole benzer bir şekilde erkenden ikinci golü eklemeyi başardı; kaleci Shimber bir başka yerden ortayı uzaklaştırdı, Trincao topu direkt ağların içine göndererek kişisel ikinci golünü kaydetti.

Forvet Toney, 60. dakikada ustaca verilen bir ara pasını değerlendirerek El-Fath kalecisiyle karşı karşıya kalıp topu becerikli bir şekilde yere düşürerek ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibe son darbeyi vurdu.

Al-Ahli, 89. dakikada el-Cuheni'nin ceza sahası içinden yaptığı ve Shimber'in parmaklarına değip ağlara gidip oturan şutla dördüncü golünü ekledi.

Bu sonuçla Al-Ahli puanını 15'e yükselterek lig puan sıralamasında beşinci sıraya çıkarken, El-Fath'ın puanı 3'te kalarak on yedinci, yani sondan bir önceki sırada yer aldı.