Al Qadsiah, Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde önemli bir moral buldu. İtalyan forvet Mateo Retegui, tedavi ve rehabilitasyon programını tamamlayarak sahalara dönmeye hazır hale geldi. Böylece takım, dev maç öncesinde en önemli hücum seçeneklerinden birine yeniden kavuşmaya yaklaştı.

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Son gelişmelere göre Retegui, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı ve 14. hafta kapsamında önümüzdeki cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak maç öncesinde Kuzey İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın kullanabileceği bir seçenek haline geldi.

İtalyan forvet, 29 Ekim'de ligin 12. haftasındaki Al Riyadh maçı öncesinde uyluk kası sakatlığı yaşamış ve bu nedenle yaklaşık dört hafta takımından uzak kalmıştı. Bu süreçte AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Gharafa ve BAE ekibi Shabab Al Ahli ile oynanan maçları da kaçırdı.

Retegui zorlu sınav öncesi dönüyor

Retegui'nin dönüşü, üst sıralar için doğrudan bir rakiple karşılaşmaya hazırlanan Al Qadsiah için son derece kritik bir zamana denk geliyor. Bu maç, özellikle zirvedeki takımlar arasındaki puan farkının az olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki haftalarda yarışın seyri üzerinde belirgin bir etki yaratabilir.

İtalyan forvet, Al Qadsiah'nın hücum düzenine önemli bir katkı sağlıyor. Dönüşü, Rodgers'a ön hatta daha geniş bir seçim alanı tanırken takıma, puanları eşit olan Al Nassr karşısında ek bir çözüm de sunuyor. Bu durum, maçın önemini ve taktik hesaplarını daha da artırıyor.

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Al Qadsiah ayrıca geçen hafta Al Fayha'yı 2-0 yenmenin verdiği moralden yararlanarak puan toplamaya devam etmeyi ve lider Al Hilal'e daha da yaklaşma fırsatını kaçırmamayı hedefliyor.

Rodgers hazırlıklara salı günü yeniden başlıyor

Rodgers, Al Fayha galibiyetinin ardından Al Qadsiah oyuncularına pazar gününden itibaren iki gün izin vermişti. Takım, Al Nassr ile oynanacak merakla beklenen maçın asıl hazırlıklarına başlamak için önümüzdeki salı günü toplu antrenmanlara dönecek.

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Önümüzdeki antrenmanlarda teknik ve taktik konulara odaklanılması ve oyuncuların, rakibin gücü ve zirve yarışında üç puanın önemi göz önüne alındığında en üst düzeyde konsantrasyon gerektiren maça hazırlanması bekleniyor.

Al Qadsiah, 13 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 31 puanla Roshn Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor ve aynı puana sahip üçüncü sıradaki Al Nassr'ın averajla önünde bulunuyor.

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Al Qadsiah, sadece 12 maç oynamış olmasına rağmen 33 puanla zirvede bulunan Al Hilal'in yalnızca iki puan gerisinde. Bu durum, cuma günkü maçı Al Qadsiah için ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve zirveye baskıyı sürdürmek adına önemli bir fırsat haline getirirken aynı zamanda ana rakiplerinden biri karşısında hedeflerinin doğrudan bir sınavı niteliği taşıyor.