Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kalecisi Muhammed el-Uveys, "Körfez 27" turnuvası boyunca kalesini gole kapatarak Körfez Kupası tarihine adını geniş kapılardan yazdırdı.

Şarku'l Avsat gazetesine göre Şarku'l Avsat, el-Uveys turnuvanın eksiksiz bir edisyonunda bu başarıyı elde eden beşinci kaleci oldu.

El-Uveys savunmadaki bu başarıyla da yetinmedi; kalesini gole kapatmayı Suudi Arabistan Millî Takımı ile şampiyonluğu birlikte yaşayarak, Kuveytli Ahmed et-Trablusi ve Ummanlı Ali el-Habsi'nin ardından Körfez Kupası tarihinde bu iki başarıyı bir arada elde eden yalnızca üçüncü kaleci oldu.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bu gece Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek Körfez Kupası'nı tarihinde dördüncü kez kazandı.

Suudi Arabistan turnuvayı yenilgisiz tamamlarken, Kuveyt ve Umman'ın ardından şampiyonluğu kalesini gole kapatarak kazanmayı başaran üçüncü millî takım oldu.