Al-Owais paniğe yol açıyor... Suudi Arabistan-İspanya maçında forma giyemeyecek mi?

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda oynanacak İspanya maçı öncesinde, “Yeşiller”in soyunma odasında bir panik havası yarattı.

Haberlere göre Al-Owais, 1-1 berabere biten ilk turdaki Uruguay maçının son dakikalarında geçirdiği bir sakatlıktan muzdarip.

Suudi Arabistan milli takımının son antrenmanlarında Muhammed Al-Oweis, antrenmanın son bölümüne katılmadı ve teknik ekibin bazı üyeleriyle birlikte yedek kulübesinde kaldı.

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Al-Owais’in bu durumu endişe ve soru işaretlerine yol açtı, ancak antrenmana katılan tüm medya kuruluşları, oyuncunun sağlığının yerinde olduğunu ve İspanya maçı için tamamen hazır olduğunu doğruladı.

Al-Owais, Suudi Arabistan-Uruguay maçının en parlayan yıldızı olmuştu. 9 şutu, bunlardan 4’ünü ceza sahası içinden kurtaran Al-Owais, tüm oyuncular arasında en yüksek puanı almıştı.



