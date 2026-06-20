Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
GOAL

Çeviri:

Al-Owais paniğe yol açıyor... Suudi Arabistan-İspanya maçında forma giyemeyecek mi?

M. Al Owais
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
İspanya
ABD

Al-Akhdar, tüm gücüyle El Matador’a karşı mücadele etmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda oynanacak İspanya maçı öncesinde, “Yeşiller”in soyunma odasında bir panik havası yarattı.

Haberlere göre Al-Owais, 1-1 berabere biten ilk turdaki Uruguay maçının son dakikalarında geçirdiği bir sakatlıktan muzdarip.

Suudi Arabistan milli takımının son antrenmanlarında Muhammed Al-Oweis, antrenmanın son bölümüne katılmadı ve teknik ekibin bazı üyeleriyle birlikte yedek kulübesinde kaldı.

Ayrıca okuyun... İspanya maçı öncesinde Donis’e şok saldırı: Sen Renard’dan farkın yok!

Al-Owais’in bu durumu endişe ve soru işaretlerine yol açtı, ancak antrenmana katılan tüm medya kuruluşları, oyuncunun sağlığının yerinde olduğunu ve İspanya maçı için tamamen hazır olduğunu doğruladı.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Al-Owais, Suudi Arabistan-Uruguay maçının en parlayan yıldızı olmuştu. 9 şutu, bunlardan 4’ünü ceza sahası içinden kurtaran Al-Owais, tüm oyuncular arasında en yüksek puanı almıştı.


Reklam