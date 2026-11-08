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imago-sport-1083373668.jpgSebastian Frej
Çeviri:

Al-Nassr yıldızını 4 sezonluğuna garanti altına almanın eşiğinde

Al Nassr FC
N. Boushal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Sözleşmeye son bir adım

Nasr yönetimi, Nawaf Buşel'in sözleşmesini birkaç tur süren görüşmelerin ardından önümüzdeki 4 sezon için yenilemeye yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesine göre, Nasr yönetimi, oyuncunun menajeri Ali er-Remmah ile doğrudan görüşmelere girdi ve iki taraf, sözleşmenin uzatılması konusunda yarı mutabakata vardı; tüm mali detaylar ve yeni sözleşme maddelerinin önümüzdeki dönemde açıklanacağı belirtildi.

Başkent kulübünün yönetimi, "27 yaşındaki" Buşel ile Ocak 2023'te Fetih'ten gelerek 5 sezonluk profesyonel bir sözleşme imzalamıştı; oyuncu ise önümüzdeki Ocak ayında herhangi bir kulüple görüşmesine izin veren serbest döneme giriyor.

Sağ bek Buşel, sarı formayla 138 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol attı, 19 asist yaptı, 15 sarı kart gördü ve "iki kez" kırmızı kart gördü. Geçen sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunun kazanılmasına katkıda bulunan temel unsurlardan biriydi.

Gelecek maçlar
ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ

Buşel, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 31 uluslararası maça çıkmış durumda ve geçen Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek kazanılan Körfez Kupası milli takımlar turnuvası şampiyonluğuna katkıda bulundu.

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