Nasr yönetimi, Nawaf Buşel'in sözleşmesini birkaç tur süren görüşmelerin ardından önümüzdeki 4 sezon için yenilemeye yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesine göre, Nasr yönetimi, oyuncunun menajeri Ali er-Remmah ile doğrudan görüşmelere girdi ve iki taraf, sözleşmenin uzatılması konusunda yarı mutabakata vardı; tüm mali detaylar ve yeni sözleşme maddelerinin önümüzdeki dönemde açıklanacağı belirtildi.

Başkent kulübünün yönetimi, "27 yaşındaki" Buşel ile Ocak 2023'te Fetih'ten gelerek 5 sezonluk profesyonel bir sözleşme imzalamıştı; oyuncu ise önümüzdeki Ocak ayında herhangi bir kulüple görüşmesine izin veren serbest döneme giriyor.

Sağ bek Buşel, sarı formayla 138 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol attı, 19 asist yaptı, 15 sarı kart gördü ve "iki kez" kırmızı kart gördü. Geçen sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunun kazanılmasına katkıda bulunan temel unsurlardan biriydi.

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Buşel, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 31 uluslararası maça çıkmış durumda ve geçen Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek kazanılan Körfez Kupası milli takımlar turnuvası şampiyonluğuna katkıda bulundu.