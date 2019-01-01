Al Nassr, Mbaye Diagne ile anlaşmaya vardı
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Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllığı 4 milyon euro’dan anlaşmaya vardı.
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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray ile Suudi Arabistan şampiyonu Al Nassr arasında Senegalli oyuncunun transferi için pazarlıklar sürüyor.
Galatasaray 16 milyon euro talep ederken, Al Nassr ise 13 milyon euro teklif etti.
Pazarlık olumlu sonuçlanırsa Mbaye Diagne gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.
Geçtiğimiz sezon 36 resmi maça çıkan Diagne, 31 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.