Al Nassr, Mbaye Diagne ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Al Nassr yolunda...

'de 2018-19 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, ekibi Al Nassr ile yıllığı 4 milyon euro’dan anlaşmaya vardı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre ile Suudi Arabistan şampiyonu Al Nassr arasında Senegalli oyuncunun transferi için pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray 16 milyon euro talep ederken, Al Nassr ise 13 milyon euro teklif etti.

Pazarlık olumlu sonuçlanırsa Mbaye Diagne gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.

Geçtiğimiz sezon 36 resmi maça çıkan Diagne, 31 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.