Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nde Al Taawoun ile karşılaşacağı maçta, ezeli rakibi Al Nassr'ın laneti nedeniyle en önemli yıldızlarından birinden yararlanamayacak.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında öbür gün, cumartesi, Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda Al Taawoun'u konuk edecek.

Al Ahli, karşılaşmaya 48 saat kala resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibañez'in sakatlandığını ve bu nedenle Al Taawoun ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Al Ahli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Oyuncumuz Roger Ibañez'e yapılan tıbbi tetkikler, Al Nassr maçında bacak bölgesinden sakatlandığını ortaya koydu.”

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: “(Ibañez) bunun (sakatlığın) ardından, süresi tedaviye vereceği yanıta ve iyileşme aşamalarına göre belirlenecek bir tedavi ve rehabilitasyon programına alınacak.”

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Ibañez, Al Ahli'nin geçen cuma Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda konuk ettiği Al Nassr'ı 3-1 yendiği önemli maçta sakatlandı. Söz konusu karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenmişti.

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Maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Ibañez, bitime yaklaşık çeyrek saat kala korner sonrası gelen ortada kafayla filelere gönderdiği golle Al Ahli'nin üçüncü golünü kaydetmiş ve karşılaşmayı takımı adına koparmıştı.

Brezilyalı savunmacı bu sakatlık nedeniyle Al Ahli'nin geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 5. haftasında Katar ekibi Al-Shamal'e 2-3 yenildiği sürpriz maçta da yer alamamıştı.

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Sakatlığın eski Roma savunmacısını yalnızca Al Taawoun maçında mı Al Ahli'den uzak tutacağı, yoksa sonraki bazı karşılaşmaları da kapsayacak şekilde uzayıp uzamayacağı ise henüz belli değil.

Al Ahli, Al Taawoun maçının ardından Roshn Suudi Ligi'nin 14. haftasında 4 Aralık Cuma günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda Al Faisaly'yi ağırlayacak.

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Al Ahli, 8 Aralık Salı günü ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 6. haftasında Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda BAE ekibi Shabab Al Ahli'yi konuk edeceği son derece önemli bir maça çıkacak.

Ibañez'in varlığı, gerek bu sezon gerekse 2023 yazında takıma katılmasından bu yana sergilediği üstün performans göz önüne alındığında, Al Ahli ve Hollandalı teknik direktör Marino Pušić için büyük önem taşıyor.

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28 yaşındaki oyuncu, bu sezon başından bu yana Al Ahli formasıyla 17 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol atarken asist yapamadı.

Genel olarak bakıldığında Ibañez, 2023'te Al Inma Stadyumu'na gelmesinden bu yana Cidde ekibiyle 141 maçta forma giydi ve bu süreçte 16 gol atıp 9 asist yaptı.

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Ibañez, Türk takım arkadaşı Merih Demiral ve Senegalli kaleci Edouard Mendy ile birlikte Al Ahli savunmasının güvencesi haline geldi.

Bu üçlü, Al Ahli için yeni bir tarih yazılmasında önemli rol oynadı. Daha önce müzesinde bu kupa bulunmayan takım, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'i üst üste iki kez kazandı. Ayrıca tam 9 yıllık bir aradan sonra tarihinde ikinci kez Suudi Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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Al Ahli, Al Taawoun maçına Suudi Ligi'nde 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 4. sırada, zirvedeki Al Hilal'in 6 puan gerisinde giriyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Al Ahli, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 8 puanla Batı Bölgesi'nde 7. sırada bulunuyor ve zirvedeki BAE ekibi Al Ain'in 5 puan gerisinde yer alıyor.

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Kral Kupası'nda ise Al Ahli, Al Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçti. Takım, son 16 turunda 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Stadyumu'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Al Ahli ayrıca Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Süper Kupa'ya da hazırlanıyor. Takım, Al Nassr ile Al Kholood arasındaki maçtan bir gün önce, 19 Aralık'ta Al Qadsiah ile karşılaşacak. Finale yükselmesi halinde ise aynı ayın 23'ünde diğer eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.