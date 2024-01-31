Al Nassr - Inter Miami maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi son kez karşı karşıya getirecek olan Al Nassr - Inter Miami maçı hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi kariyerlerinin son dönemlerinde Suudi Arabistan ile Amerika'nın yolunu tutarken birbirlerinden ayrı düştüler.

Ancak futbolun önde gelenlerinin bu iki yıldızı ayırmaya pek niyeti yok. Oyunun son yirmi yılına damga vurmuş iki efsane, 1 Şubat'ta belki de son dans için karşı karşıya gelecek.

Peki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi son kez karşı karşıya getirecek olan Al Nassr ile Inter Miami maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberin devamı aşağıda

Al Nassr - Inter Miami maçı hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, Riyadh Cup'ta karşı karşıya gelirken turnuva, 29 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Al Nassr ile Inter Miami maçı, 1 Şubat Perşembe günü, saat 21.00’da beIN SPORTS 4 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi son olarak geçtiğimiz yılın Ocak ayında yine Riyadh Cup'ta karşı karşıya gelmişti. Al Nassr ile Paris Saint-Germain'in mücadelesinde kazanan taraf, 5-4'lük skorla Paris ekibi olmuştu.

Lionel Messi, Inter Miami'de Jordi Alba, Sergio Busquets ve Lusi Suarez gibi isimlerle forma terletirken Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da Ospina, Brozovic, Sadio Mane gibi isimlerle birlikte oynuyor.

Al Nassr, 1 Şubat'ta Inter Miami ile oynayacağı maçın ardından 8 Şubat'ta Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal'de Aleksandar Mitrovic ve Sergej Milinkovic-Savic yanı sıra Anderson Talisca forma giyiyor.