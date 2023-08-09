Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.

NE OLDU? Portekizli yıldız, maçın 75. dakikasında Al-Nassr'ın Al-Shorta'yı 1-0 yenerek Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası finaline katılma hakkı kazanmasını sağlayan penaltıyı gole çevirdi.

Sadio Made ceza sahası içinde yere düşürüldü ve VAR kontrolünden sonra hakem Al-Nassr'a oyunun kaderini belirleyen çok önemli bir penaltı verdi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo bu sezon durdurulamaz bir performans sergilerken kulübü için art arda dört maçta dört gol kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

AL NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo'nun ekibi bundan sonra Cumartesi günü Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası finalinde Al-Hilal ve Al-Shabab arasında oynanacak olan maçın galibi ile karşılaşacak.