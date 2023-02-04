Portekizli süperstar, acımasızca eleştirilmekten kurtulamıyor.

Arap taraftarlar, beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr için çok önemli bir pozisyonu kaçırmasının ardından "bitik" yorumunda bulundular.

Manchester United ve Real Madrid efsanesi, açılış golünü atma şansını değerlendiremedi, ancak daha sonra Suudi Arabistan ekibi için beraberlik golünü kaydetti.

Ronaldo, 93. dakikada Al Fateh ile 2-2 berabere kaldıkları maçta penaltıdan skoru eşitledi.

Arap ekibi adına ilk resmi golünü atan Portekizli süperstar, eleştirilerden kurtulamadı, çünkü onun en ufak bir başarısızlığında bile pusuda bekleyen birçok kişi var.

Ronaldo, direkten dönen vuruşunun ardından maç anında okların kendisine dönmesine engel olamadı.

Topu hangi köşeye göndereceğine karar veremedi ve net bir golü kaçırdı.

Taraftarlar, kaçırdığı golün ardından Ronaldo'nun sonunun geldiğini düşünmekte gecikmedi.

Ne söylendi?

Taraftarlar, sosyal medyada "Bitik olabilir" diye yazdı ve şu yorumları yaptılar.

"Ronaldo pek iyi durumda değil. Nasıl yani? Resmen bitik..."

AFP'ye göre Ronaldo, yılda 200 milyon Euro değerinde rekor bir anlaşma imzaladı.

Bu bedelin, oyun tarihinde kazanılan en yüksek maaş olduğu anlaşılıyor.

Ronaldo'nun Manchester United ile yaptığı sözleşme, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından feshedilmişti.

Ve Dünya Kupası'nın ardından, Arap ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladı.

Eşi benzeri görülmemiş maaşı göz önüne alındığında, Al Nassr'ın Ronaldo'dan çok şey beklediği açık...

Bu yüzden Portekizli süperstar, net bir pozisyon kaçırdığı anda acımasızca eleştirilebiliyor.