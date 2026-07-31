Al-Nassr, yeni futbol sezonu 2026-2027'ye başlamak için sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında kadrosunu tam anlamıyla tamamlamaya yaklaştı.

Al-Nassr, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bu ayın 19 Temmuz'unda başlayan yurt dışı kampına, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix, Senegalli Sadio Mane ile Abdulilah al-Amri'den oluşan dörtlü hariç tüm oyuncularının katılımıyla çıkmıştı.

Suudi gazeteci Rutiban al-Dosari, Felix ve Mane'nin bu akşam cuma günü Lizbon'daki Al-Nassr kampına katılacağını ve önceki gün çarşamba akşamı kampa varan Abdulilah al-Amri'yi takip edeceklerini söyledi.

Böylece Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının bu ayın 6 Temmuz'unda sona ermesine rağmen, şu ana kadar Al-Nassr kampından eksik olan tek isim olmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun, yeni sezon hazırlıklarının son aşamasına yetişmek amacıyla son birkaç saat içinde Al-Nassr kampına katılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Al-Nassr, yeni sezona yaklaşık iki hafta sonra, tam olarak gelecek 15 Ağustos'ta, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh'le karşılaşacağı maçla başlayacak.

"El-Alemi", tam 7 yıl süren bir aranın ardından geçen sezon kazandığı şampiyonluğu korumanın yanı sıra, tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı hedefliyor.