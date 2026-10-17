Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Roshn Ligi'nin 10. haftasında önümüzdeki salı günü oynanacak Neom maçı öncesinde yeni bir darbe aldı. Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre, Kingsley Coman ve Abdulrahman Ghareeb ikilisinin yaklaşık bir hafta sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğu kesinleşti. Bu durum, iki oyuncunun önümüzdeki karşılaşmada forma giyememe olasılığını güçlendiriyor.

Bu gelişmeler, Al Nassr'ın yerel kulvarda olumlu sonuçlarını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde yaşanıyor. Özellikle Avustralyalı Ange Postecoglou yönetimindeki teknik ekip, maç yoğunluğu ve mevcut dönemde çok sayıda cephede mücadele edilmesi nedeniyle hücumda mümkün olan en fazla seçeneğe ihtiyaç duyuyor.

Coman, AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasında Özbekistan ekibi Neftçi Fergana ile oynanan maçta arka adale kasında hafif bir yırtık yaşadı. Fransız oyuncu, bu maçta sakatlığı nedeniyle 13. dakikada oyundan alınarak sahayı erken terk etmek zorunda kalmıştı.

Fransız kanat oyuncusu, Al Nassr'ın 3-1 kazandığı maçın ertesi günü tedavi ve rehabilitasyon programına başladı. Oyuncunun takımla birlikte yapılan antrenmanlara dönmeden önce tedavi aşamalarını tamamlaması gerekiyor; hazır hale gelip yeniden takım arkadaşlarına katılacağı tarih merakla bekleniyor.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 NEO

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Öte yandan Abdulrahman Ghareeb, ayak bileği bağlarındaki sakatlıktan kurtulmak için tedavi ve rehabilitasyon programını sürdürüyor. Oyuncu, bu sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla sahaya çıkamıyor.

Oyuncu, iyileşme aşamalarını başarıyla tamamlayıp antrenmanlara dönmeyi ve teknik ekibin seçenekleri arasında yerini almak için mücadele etmeyi umuyor.

Bu iki sakatlık, Postecoglou'yu Neom maçı öncesinde ek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira hücum hattının kanatlarında iki seçeneğinden mahrum kalıyor. Al Nassr ise oyuncuların iyileşmesini ve en kısa sürede hazır hale gelmesini bekliyor.

İkilinin dönüş tarihi, rehabilitasyon programına verdikleri yanıta bağlı kalacak; iyileşme tamamlanmadan oyuncuları sahaya sürmekte acele edilmemesi hedefleniyor.