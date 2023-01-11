Suudi ekibi, Portekizli süperstarın sözleşmesindeki merak edilen maddeye açıklık getirdi.

NE OLDU? Al-Nassr, Ronaldo'ya Suudi Arabistan'a 2030 Dünya Kupası teklifinde elçi olarak hizmet etmesi için fazladan 200 milyon Euro (214 milyon $ / 177 milyon £) ödendiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Suudi ekibi, ortaya atılan iddiaların ardından Portekizli süperstarın asıl odak noktasının Al-Nassr olduğu konusunda ısrar etti.

Ve sözleşmesinde böyle bir maddenin olmadığını net bir dille ifade etti.

BÜYÜK RESİM: CR7'nin, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra gerçekleşen yeni Al-Nassr sözleşmesiyle dünyanın tüm zamanların en yüksek maaşlı sporcusu olduğuna inanılıyor.

Henüz Suudi Arabistan ekibiyle ilk maçına çıkmadı, ancak Al-Tai ile oynadıkları maçı izleyerek yeni takımına destek verdi.

NE SÖYLEDİLER?: "Al-Nassr FC, haberlerin aksine Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile olan sözleşmesinin herhangi bir Dünya Kupası teklifi taahhüdünü içermediğini açıklığa kavuşturmak istiyor.

"Ronaldo'nun sözleşmesinde öyle bir madde yok.

"Onun asıl odak noktası Al-Nassr ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışarak kulübün başarıya ulaşmasına yardımcı olmaktır."

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Tecrübeli forvet, Al-Nassr'ın 19 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağı gösteri maçında sahaya çıkabilir.

Ve bu maç, tarihin en iyi oyuncularından olan Ronaldo ve Messi'nin yeniden buluşması anlamına geliyor.