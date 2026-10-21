Basın raporlarının ortaya koyduğuna göre, Al Nassr kulübü içinde bulunduğu sezonun sonuna kadar yeni transfer yapamayacak.

Al Nassr, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yalnızca tek bir yabancı oyuncuyla, İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile anlaşma sağlamıştı.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysil, Al Nassr'ın önümüzdeki kış transfer döneminde başka hiçbir oyuncuyla anlaşmayacağını doğrulayarak ağır bir sürprize imza attı.

El-Mureysil, "Nabd Tuwaiq" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yüzde 90 ihtimalle Al Nassr kış transfer döneminde yeni oyuncu kaydedemeyecek ve önümüzdeki yaza kadar mevcut kadroyla devam edecek. Yaz döneminde ne olacağını ise bilmiyorum."

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Al Nassr ağır bir mali krizle boğuşuyor; basın raporları, kulübün 800 milyon Suudi Riyali tutarında vadesi gelmiş borcu bulunduğunu ortaya koydu ve bu durum, kulübün yaz transfer dönemindeki hareket alanını kısıtladı.

Bu zorlu durum nedeniyle basın raporları, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun başkent kulübünün hisselerinin yüzde 70'ini satmak istediğini ve son dönemde bazı görüşmelerin yürütüldüğünü doğruladı.

Aynı raporlara göre, Milan kulübünün sahibi olan Amerikan şirketi "RedBird Capital", söz konusu hisseleri 1 milyar Suudi Riyali karşılığında ve kulübün vadesi gelmiş borçlarının ödenmesi şartıyla satın almaya en yakın aday konumunda bulunuyor.