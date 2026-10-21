24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Al Nassr'da şok: Sezon sonuna kadar yeni transfer yok!

Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

"El Alemi" zor durumda

Basın raporlarının ortaya koyduğuna göre, Al Nassr kulübü içinde bulunduğu sezonun sonuna kadar yeni transfer yapamayacak.

Al Nassr, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yalnızca tek bir yabancı oyuncuyla, İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa ile anlaşma sağlamıştı.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysil, Al Nassr'ın önümüzdeki kış transfer döneminde başka hiçbir oyuncuyla anlaşmayacağını doğrulayarak ağır bir sürprize imza attı.

El-Mureysil, "Nabd Tuwaiq" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yüzde 90 ihtimalle Al Nassr kış transfer döneminde yeni oyuncu kaydedemeyecek ve önümüzdeki yaza kadar mevcut kadroyla devam edecek. Yaz döneminde ne olacağını ise bilmiyorum."

Al Nassr ağır bir mali krizle boğuşuyor; basın raporları, kulübün 800 milyon Suudi Riyali tutarında vadesi gelmiş borcu bulunduğunu ortaya koydu ve bu durum, kulübün yaz transfer dönemindeki hareket alanını kısıtladı.

Bu zorlu durum nedeniyle basın raporları, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun başkent kulübünün hisselerinin yüzde 70'ini satmak istediğini ve son dönemde bazı görüşmelerin yürütüldüğünü doğruladı.

Aynı raporlara göre, Milan kulübünün sahibi olan Amerikan şirketi "RedBird Capital", söz konusu hisseleri 1 milyar Suudi Riyali karşılığında ve kulübün vadesi gelmiş borçlarının ödenmesi şartıyla satın almaya en yakın aday konumunda bulunuyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin